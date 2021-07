Disney+ anuncia el lanzamiento de la serie "Spidey y sus sorprendentes amigos". | Fuente: Disney+

El miércoles 21 de julio se estrena en Disney+ los cortos "Spidey y sus sorprendentes amigos", una colección de pequeñas historias que siguen a los Súper Héroes Spidey, Ghost-Spider y Miles Morales en aventuras arácnidas, llenas de risas y acción.

A través de los nuevos cortos, dirigidos a niños en edad preescolar y sus familias, la audiencia de la plataforma de streaming conocerá y acompañará al equipo de héroes en divertidas misiones para proteger a la comunidad en la ciudad de Nueva York.

En la nueva serie, Spidey, Ghost-Spider y Miles Morales tienen superpoderes, sentido arácnido, superfuerza, habilidades para trepar paredes y más. En sus vidas cotidianas, sin embargo, son chicos comunes conocidos como Peter, Gwen y Miles.

Los tres tienen una amistad profunda que los mantiene unidos, y por eso forman un equipo formidable. Comparten el amor por la ciencia y la aventura, y saben que tienen la responsabilidad de usar sus poderes para hacer el bien. Sin embargo, también tienen sus diferencias, y cada uno aporta algo único a sus aventuras, fortaleciéndolos aún más cuando trabajan juntos como un equipo sorprendente.

La nueva producción, además, cuenta con la presencia de Hulk, Ms. Marvel y Black Panther, quienes se unen al equipo de Spidey para enfrentar a los villanos más malvados y aprender que la mejor manera de salvar el día es trabajando juntos. Por otra parte, los episodios ponen de relieve temáticas como la importancia de la amistad, la cooperación y la resolución de problemas.

“Los niños en edad preescolar ya adoran Spider-Man, así que seguramente estarán muy felices de ver a Peter Parker desplazándose por su pantalla en esta nueva serie. En el equipo de Marvel estamos encantados de lanzar nuestra primera serie para preescolares en Disney Junior, la plataforma de referencia para la audiencia”, afirmó Cort Lane, vicepresidente de Marvel Animation & Family Entertainment.

"Marvel’s Spidey and His Amazing Friends" cuenta con la producción ejecutiva de Alan Fine (The Avengers: Los Vengadores, de Marvel), Joe Quesada (Los Vengadores Unidos), Dan Buckley (Spider- Man, de Marvel), Cort Lane (Ultimate Spider-Man) y Eric Radomski (Los Vengadores Unidos).

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.