¡“Hawkeye” y “Ms. Marvel” llegarán este 2021! Después del éxito de sus primeras series televisivas en Marvel, las siguientes producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tendrán su lanzamiento antes de que acabe el año, pero no se ha confirmado una fecha exacta de estreno.

Un reporte de Variety difundió unas recientes declaraciones de Victoria Alonso, una de las productoras de Marvel Studios. “Tenemos tantas cosas en camino que podría decirnos: ‘¡Está bien, tómate un descanso ahora!’”, indicó en referencia a los próximos proyectos que llegarán muy pronto al cine y la televisión.

Como productora ejecutiva de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, la argentina se ha convertido en una pieza clave en el estudio por las 28 nominaciones en los premios Emmy 2021. ¿Ha llegado al límite? Al parecer, aún no es el momento de parar y anuncia el estreno de sus futuras ficciones de la pantalla chica.

La productora Victoria Alonso indicó que “un par de otros programas” que saldrán antes de fin de año, incluidas las series “Hawkeye” y “Ms. Marvel”. Ambas historias se centrarán en dos personajes nuevos para el UCM: Kate Bishop, la nueva aprendiz del arquero de los Avengers, y Kamala Khan, quien aspira a ser como la Capitana Marvel.

¿Quiénes son Kate Bishop y Ms. Marvel?

Kate Bishop apareció en el primer número de “Young Avengers”, en el 2005. Ella no es hija de Clint Barton, pero sí ha sido su reemplazo más joven en las historietas, luego de que el integrante de los Avengers decidiera retirarse. Es heredera del magnate de la publicidad, Derek Bishop, y se convierte en heroína cuando la boda de su hermana es emboscada por unos malhechores.

Kamala Khan, o Ms. Marvel, es una adolescente paquistaní americana, que vive en Nueva Jersey, y llevaba una vida normal: jugando videojuegos, pasando tiempo en redes sociales, y desarrollando un fanatismo por los superhéroes: específicamente por Carol Danvers.

