'El año del tigre': película protagonizada por Carlos Alcántara llegó a la plataforma Star+

La cinta El año del tigre -protagonizada por Carlos Alcántara, Wendy Ramos y Gonzalo Torres- ya puede ser vista en toda América Latina a través de la plataforma Star+, el servició streaming de propiedad de The Walt Disney Company.

La película gira alrededor del restaurante 'El Pez Dorado', el cual se encuentra al borde del abismo financiero, pero una decidida pareja de esposos, conformada por Carlos Alcántara y la actriz dominicana Nashla Bogaert, intentará sacar a flote el negocio, incluso si eso implica adentrarse en terrenos oscuros y desconocidos.

La trama de la película está inspirada en un restaurante chino que abrió sus puertas en 1920 en la icónica Doyers Street, en pleno Barrio Chino de la Ciudad de Nueva York. Este lugar se hizo famoso no solo por su comida, sino también por el aura peligrosa que lo rodeaba, convirtiéndolo en una experiencia culinaria inolvidable, pero no exenta de riesgos.

El año del tigre es una obra escrita y producida por José Ramón Alamá, con la dirección a cargo de Yasser Michelen y bajo el sello de Bou Group.

Carlos Alcántara cuestiona a críticos y pide que no lo comparen con Tarantino o Spielberg

Pese al éxito que significó Asu Mare: los amigos en las salas de cine y el récord de audiencia que logró tras debutar en Netflix, Carlos Alcántara volvió a referirse a las críticas que recibió su trabajo como director en la cuarta entrega de la saga cómica.

Sobre su experiencia al asumir por primera vez la dirección del filme, el popular 'Cachín' aclaró que no pretendía ser comparado con grandes cineastas de la industria.

"Tú crees que yo voy a pretender hacer una película como Spielberg o como Tarantino. Hay que ser bien... para pensar que este humilde servidor va a querer algo así. No me compares, no te burles, ni te rías, porque no lo voy a hacer nunca", dijo en una entrevista con Jesús Alzamora.

"Yo tengo mi forma de contar, tengo mi humor y me provoca hacer una película así ¿Cuál es el problema?", cuestionó a sus detractores.

En otro momento, Alcántara también respondió a aquellos que opinan que su labor sólo debe limitarse a la actuación cómica.

"El único premio internacional que gané fue a mejor actor por Perro Guardián, donde no hago ninguna mueca ni sonrisa, es serio y es un 'thriller'. Yo no soy comediante, puedo haber hecho comedia, pero no lo soy", manifestó.