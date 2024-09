'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado' vuelven a la televisión: ¿cuándo y dónde ver los episodios?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡El gran día ha llegado! Después de un complicado litigio entre Televisa y el Grupo Chespirito que mantuvo a El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado fuera del aire durante más de cuatro años, finalmente se logró un acuerdo que permitirá a los fans volver a disfrutar de las entrañables y divertidas aventuras creadas por Roberto Gómez Bolaños, el inagotable Chespirito.

Florinda Meza, viuda de Chespirito, compartió la esperada noticia a través de sus redes sociales, donde escribió un emotivo mensaje: "¡Tesoros: lo logramos! Vuelven los programas". En sus palabras, se sintió la alegría y el agradecimiento: “Vamos paso a paso, pero gracias a su amor y a sus peticiones, lo hicimos realidad juntos. Los amo, mi bonita vecindad virtual”.

Tesoros: ¡lo logramos! Vuelven los programas. Vamos paso a paso, pero gracias a su amor y a sus peticiones, lo hicimos realidad juntos. Los amo, mi Bonita Vecindad Virtual. pic.twitter.com/T7T5N6pnMa — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) September 8, 2024

¿Por qué El Chavo del 8 salió de la televisión?

El 1 de agosto de 2020, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado dejaron de emitirse debido a un desacuerdo entre Televisa y el Grupo Chespirito, que posee los derechos de los personajes y guiones. Esta situación mantuvo a ambos shows fuera del aire durante un tiempo prolongado. Sin embargo, en algunos países, la magia continuó con las emisiones de El Chavo Animado y la versión animada de El Chapulín Colorado.

Florinda Meza, conocida por su icónico papel como doña Florinda y la simpática Chimoltrufia, no pudo contener su alegría al anunciar el regreso de El Chavo a la televisión. En sus redes sociales, compartió una emotiva publicación que incluía una imagen de una antigua televisión de perilla, un barril de madera que evoca el escondite favorito de El Chavo, y un corazón rojo, símbolo del querido Chapulín.

¿Cuándo se reestrenará El Chavo del 8?

Después de cuatro años fuera del aire, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado están listos para regresar a la pantalla chica. El anuncio oficial en redes sociales recuerda las icónicas frases: “¡Se me chispoteó! ¡No contaban con mi astucia!”. Los programas volverán a emitirse a partir del lunes 23 de septiembre a las 7 A/6 C y 12 A/11 C por UniMás y ViX.

Este mensaje, que encendió rápidamente el entusiasmo de los fanáticos, fue acompañado de un video nostálgico que muestra diversas imágenes de ambas producciones a lo largo de los años, proyectadas en televisores de distintas épocas, desde los más antiguos hasta las modernas pantallas planas actuales.

Además, los programas de Chespirito estarán disponibles en streaming a través de la plataforma ViX, propiedad de TelevisaUnivision, a partir del miércoles 18 de septiembre de 2024. En el canal Las Estrellas, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado se transmitirán un mes después, de lunes a viernes, de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.

Hoy es un día muy especial para mí y mi familia y tantos que crecimos con El Chavo y el Chapulín Colorado. Después de 4 años de espera, finalmente hemos logrado traer de vuelta a estos personajes que, como saben, son más que solo entretenimiento; son un pedacito de mi padre. pic.twitter.com/4xBzCjk7DM — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) September 10, 2024

¿Dónde ver El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado?

Con el regreso confirmado, los seguidores de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado tienen varias opciones para revivir las entrañables aventuras de los icónicos personajes de Chespirito. En primer lugar, ambos programas se emitirán en UniMás, uno de los canales más destacados de la televisión abierta en México y Estados Unidos.

Para quienes prefieren ver televisión a la carta, los episodios estarán disponibles en ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Esta opción es perfecta para aquellos que desean disfrutar de los programas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, brindando la flexibilidad que los fanáticos merecen.

ViX ofrecerá el catálogo completo de ambos shows, permitiendo a los espectadores revivir las travesuras de El Chavo, la bondad de Don Ramón, la picardía de La Chilindrina y, por supuesto, las heroicas (aunque a veces torpes) hazañas del Chapulín Colorado.

Mis amigos peruanos, su amor y su alegría son tan altos como los Andes y tan imponentes como Machu Picchu. "El cóndor pasa" y suena en nuestro corazón, porque gracias a mis amados peruanos ¡Chespirito sigue vivo! pic.twitter.com/0FBku8DhMd — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) September 22, 2024

¿De qué trata El Chavo del 8?

El Chavo del 8 sigue las divertidas desventuras de un niño huérfano que vive en una vecindad. A pesar de su situación, el Chavo es un niño lleno de energía y buen humor, siempre metiéndose en problemas debido a sus travesuras y malentendidos con los otros inquilinos.

Entre sus amigos se encuentran Quico, un niño presumido y envidioso, y la Chilindrina, una niña traviesa y astuta. La serie se desarrolla principalmente en el patio de la vecindad, donde el Chavo se esconde en su famoso barril, creando situaciones cómicas que han dejado huella en el corazón de generaciones.

A través de risas grabadas y un humor característico, la serie logra retratar la esencia de la amistad y la vida cotidiana, haciendo que cada episodio sea un viaje nostálgico para los fanáticos de todas las edades.

¿De qué trata El Chapulín Colorado?

El Chapulín Colorado sigue las hazañas de un superhéroe poco convencional, siempre listo para acudir al llamado de quienes lo necesitan. Cuando alguien exclama frases como “¡Oh! ¿Y ahora, quién podrá defenderme?” o “¡Oh! ¿Y ahora, quién podrá ayudarme?”, el Chapulín aparece de la nada, respondiendo con un entusiasta “¡Yo!” y siendo recibido con alegría por aquellos a quienes ayuda. Su famosa frase “¡No contaban con mi astucia!” se ha convertido en un símbolo de su carácter ingenioso, a pesar de sus notorias torpezas.

A diferencia de los héroes tradicionales, el Chapulín es miedoso y no posee superpoderes, pero cuenta con artefactos únicos como el chipote chillón y la chicharra paralizadora. Su verdadero fuerte radica en su determinación para superar sus miedos y enfrentar los desafíos, lo que lo convierte en un héroe en el sentido más humano. La serie, además, incluye sketches del programa Chespirito, brindando momentos de comedia y entretenimiento que complementan las aventuras del Chapulín.

