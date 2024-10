Serie 'El señor de los anillos: los anillos del poder' tendrá tercera temporada en Prime Video

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiebre El señor de los anillos seguirá con nuevos episodios en el streaming. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la exitosa serie épica de fantasía tendrá una tercera temporada en Amazon Prime Video por lo que los fanáticos podrán ver inéditas escenas de uno de los programas más vistos a nivel mundial (durante las últimas semanas) en la plataforma.

“Amazon busca regresar a la Tierra Media. La compañía está a punto de renovar su serie de fantasía de Prime Video El señor de los anillos: los anillos del poder para una tercera temporada”, sostuvo el citado medio estadounidense que, además, precisó que los desarrolladores J.D. Payne y Patrick McKay ya estaban preparando la nueva temporada durante meses.

La serie The lord of the rings: the rings of power, o El señor de los anillos: Los anillos de poder, ha sido la más sintonizada en Prime Video siendo también una de las más aclamadas en la crítica internacional con un porcentaje de 85% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes basado en 160 reseñas sobre la serie de acción ambientada antes de la famosa trilogía cinematográfica de El señor de los anillos.

“Es probable que la noticia (de la tercera temporada de El señor de los anillos) se anuncie este mes”, afirmó The Hollywood Reporter precisando que la decisión de Prime Video de hacer la tercera parte se dio luego de promocionar el capitulo final de la segunda temporada en Londres con los actores Charlie Vickers (Sauron), Cynthia Addai-Robinson (Míriel), y Sophia Nomvete (princesa Disa).

“En estos eventos, los estudios normalmente solo presentan programas a los compradores si planean firmemente continuar con ellos”, añade el portal.

Morfydd Clark interpreta a Galadriel en la serie precuela de 'El señor de los anillos'. | Fuente: Prime Video

Serie de El señor de los anillos es la más vista en Prime Video

Por otro lado, Jennifer Salke, directora de Amazon Prime Video, resaltó que los compradores de la segunda temporada generaron “más de 55 millones de espectadores”. Según informó el estudio, El señor de los anillos: los anillos del poder se ubica entre las cinco series más vistas en el streaming. “La compañía espera que la última temporada alcance a la primera que alcanzó más de 150 millones de espectadores”, sostiene la ejecutiva.

La semana pasada, Nielsen, compañía de medición de audiencia en Estados Unidos, informó que la serie precuela de El señor de los anillos logró mil millones de minutos vistos en la primera semana de su emisión en el país norteamericano.

Este logro fue compartido el último 26 de setiembre en la cuenta oficial de Instagram de The Rings of Power afirmando que la serie es la más vista en Prime Video hasta la fecha.

“Nuestro número de espectadores internacionales es aproximadamente tres veces el público estadounidense, así que gracias a los fans mundiales por seguir haciendo El señor de los anillos el número uno en todo el mundo en Prime Video”, se lee en el post.

Por otro lado, The Hollywood Reporter confirmó que J.D. Payne y Patrick McKay seguirán como desarrolladores en la tercera temporada de la serie con un equipo de productores consultores conformados por: Justin Doble, Ben Tagoe, Ava Wong Davies, Constance Cheng, Jonathan Wilson. Los guionistas serán: Griff Jones y Sarah Anson.

'El señor de los anillos: los anillos del poder' concluyó su segunda temporada el jueves 3 de octubre. | Fuente: Prime Video

¿De qué trato la segunda temporada de The Rings of Power 2?

La segunda temporada de El señor de los anillos: los anillos de poder se basó en el regreso de Sauron, el popular Señor Oscuro interpretado por Charlie Vickers.

"Sauron volvió. Tras haber sido expulsado por Galadriel, el señor oscuro debe usar su ingenio para recuperar sus fuerzas y forjar los legendarios anillos de poder, con la amenaza de atar a Tierra Media a su siniestra voluntad. La temporada 2 sumerge a sus más queridos y vulnerables personajes en una marea creciente de tinieblas, y los desafía a hallar su lugar en un mundo al borde de la calamidad", se lee en la sinopsis oficial.

Esta segunda temporada de la serie tuvo un total de ocho episodios que fueron transmitidos por Amazon Prime Video con su primer capítulo estrenado el último 29 de agosto en el streaming.

Peter Mullan es el Rey Durin III en la serie 'El señor de los anillos: los anillos del poder'. | Fuente: Prime Video

¿Quiénes actúan en la segunda temporada de The Rings of Power 2?

Morfydd Clark y Charlie Vickers protagonizan la segunda temporada de El señor de los anillos: los anillos de poder. Morfydd interpreta a la valiente e intrépida Galadriel, la guerrera elfa de Tierra Media. Mientras que Vickers da vida al Sauron, el Señor Oscuro que regresa para imponer la oscuridad en el reino.

Asimismo, Robert Aramyo continúa con su papel de Elrond. Del mismo modo, Owain Arthur actúa como el príncipe Durin IV. El elenco lo completan: Rory Kinnear, Tanya Moodie, Calam Lynch, Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Nicholas Woodeson, Nia Towle, Kevin Eldon, Will Keen, Gavi Singh Chera, Selina Lo, Sam Hazeldine, Amelia Kenworthy, Gabriel Akuwudike, entre otros.

