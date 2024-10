Serie 'El Pingüino' ya supera los 10 millones de vistas y se ubica en el top 3 de HBO

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La serie El Pingüino viene generando sorpresa en la industria televisiva al acumular una gran cantidad de vistas con sus dos primeros capítulos. Tras 11 días de su estreno, el spin-off de The Batman viene acumulado 10,4 millones de espectadores en varias plataformas ubicándose en el top 3 de HBO solo por detrás de House of the Dragon y The Last of Us.

Anteriormente, HBO reportó que el primer episodio de El Pingüino, titulado ‘After Hours’, llegó hasta los 5,3 millones de espectadores. Esto, a cuatro días de su estreno el último 19 de setiembre con la nueva historia de el villano de ciudad Gótica interpretado por Colin Farrell.

Esta cifra, señala Variety, incluye repeticiones en HBO, así como la audiencia en streaming. “Eso lo coloca por encima del estreno de la última temporada de Succession, que atrajo a 4,9 millones de espectadores, y el estreno de la segunda temporada de The White Lotus, que atrajo a 4,1 millones”, añade el portal estadounidense.

Por otro lado, The Hollywood Reporter acota que el segundo episodio de El Pingüino, estrenado el domingo 29 de setiembre, reunió 1,6 millones de espectadores en todas las plataformas. “Esta es una mejora del 17 por ciento con respecto a la primera noche del estreno”, agrega el medio.

Cabe mencionar que El Pingüino no estaba previsto para que sea una serie de HBO. Asimismo, la secuela de la película The Batman (2022) de Matt Reeves si estaba destinada a emitirse “exclusivamente” en Max. “Sin embargo, como parte de un cambio de marca, El Pingüino pasó a estar bajo el paraguas de los originales de HBO en junio, lo que significa que la serie se emite tanto en Max como en los canales de cable de HBO”, precisa The Hollywood Reporter.

Cristin Milioti interpreta a Sofia Falcone, hija de Carmine Falcone, en serie 'El Pingüino'. | Fuente: HBO

¿Qué dice la crítica internacional sobre la serie El Pingüino?

Medios como Variety calificaron la trama de El Pingüino como “un examen magistral de criminalidad”, resaltando las escenas de tensión entre los protagonistas como Cristin Milioti como la líder mafiosa Sofia Falcone y Clancy Brown interpretando a Salvatore Maroni, el enemigo de Batman.

Por otro lado, Christian Holub, de Entertainment Weekly, remarcó: “Es difícil contar una historia de Batman sin Batman y, sin embargo, siguen apareciendo. La nueva serie The Penguin es el último intento y, aunque es poco probable que gane un premio importante (como Joker) o dure cinco temporadas (como Gotham), logra contar una saga criminal entretenida sin apoyarse demasiado en el ausente Caballero de la Noche”.

En esa misma línea, Eric Goldman, de TV Line, expresó: “Colin Farrell estuvo fantástico en The Batman, pero solo estuvo en unas pocas escenas. Aquí, él es el centro del escenario y continúa ofreciendo una actuación maravillosa y verdaderamente transformadora que no se parece a nada que haya hecho”.

Por su parte, M. N. Miller del portal Geek Vibes Nation sostuvo que Colin Farrell se lució con el personaje que embarca “una saga de crímenes apasionante, brutal y visceral y la mejor adaptación televisiva de un cómic de este siglo”.

Clancy Brown interpreta al líder mafioso Salvatore Maroni en la serie 'El Pingüino'. | Fuente: HBO

¿Cuánto fue el puntaje de Rotten Tomatoes a la serie El Pingüino?

De acuerdo con el reconocido portal Rotten Tomatoes, la serie El Pingüino, de HBO, obtiene un 93% de aprobación por parte de la crítica internacional, tras 45 reseñas de críticos de televisión. Esto, una semana antes de su lanzamiento al streaming.

Según informó Forbes, esta puntuación es mayor a la dada por el mismo portal a The Batman quien logró 85% tras las críticas. “Aunque por supuesto sigue siendo excelente”, señaló la revista.

¿De qué trata la nueva serie El Pingüino de HBO?

El Pingüino será una de las primeras producciones del nuevo universo DC. La producción tendrá ocho episodios, siendo una continuación a la épica saga criminal de Batman del cineasta Matt Reeves, que comenzó con el éxito de taquilla The Batman, de Warner Bros.

"Ambientada una semana después de los acontecimientos de The Batman (2022), la serie explora el ascenso de Oz Cobblepot en el inframundo de Ciudad Gótica", se lee en la sinopsis oficial.

Es importante resaltar que esta historia del spin-off de The Batman estará directamente relacionada con la segunda película, programada para el 2026.

¿Quiénes actúan en El Pingüino, la nueva serie de HBO?

El reparto de El Pingüino está compuesto por Colin Farrell (Oz Cobb), Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) y Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Otros actores que formaran parte del elenco son François Chau, David H. Holmes, Craig Walker, Jared Abrahamson y Mark Strong, quienes estarán en papeles no revelados.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, que escribe y actúa como showrunner, Craig Zobel, que dirige los tres primeros episodios, Bill Carraro y Daniel Pipski.

'El Pingüino', la nueva serie de The Batman, se estrenó en HBO el jueves 19 de setiembre.Fuente: HBO

