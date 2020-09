Charley Boorman y Ewan McGregor en la serie "Long Way Up" hecha por Apple TV+. | Fuente: EFE

Ewan McGregor abandonó Hollywood para recorrer Latinoamérica junto a Charley Boorman, desde Ushuaia al sur de Argentina hasta Los Ángeles, en motocicleta eléctrica, un trayecto de 20.000 kilómetros y 100 días documentado en la nueva serie "Long Way Up".

"Recorrer todo el continente en motocicleta eléctrica era un reto. No sabíamos si podríamos cargarlas por las noches o si podríamos completar el viaje", afirmó. Mientras los seguidores esperan su regreso al papel de Obi-Wan Kenobi en una futura serie de "Star Wars", el actor estrena la serie "Long Way Up", este 18 de setiembre, por la plataforma de Apple TV+.

El recorrido comenzó en Ushuaia, el extremo sur de Argentina, desde el que partieron para cruzar 13 países -incluido el Perú- hasta terminar en Los Ángeles (EE.UU.). "Cada país es diferente uno del otro, los paisajes, la gente, era como un nuevo capitulo cada vez que cruzábamos la frontera", describió Ewan McGregor.

Aunque la rica cultura gastronómica de Latinoamérica ocupa una parte fundamental de su recorrido, el actor recordó especialmente la carne de Argentina.

"Tengo que decir que Argentina me hizo vegetariano por un año, hay tanta carne allí, ya no podía más aunque está deliciosa", ironizó al revivir un recuerdo que dio paso a los tacos de pescado en la costa de México.

"Camino de Oaxaca paramos en un sitio nada turístico. Un transportista nos llevó a un sitio de tacos detrás de una gasolinera y no los he probado mejores".

"NO QUERÍA PINTAR LA IMAGEN DE QUE MÉXICO ES UN LUGAR PELIGROSO"

En uno de los capítulos de "Long Way Up", justo antes de entrar en México, Ewan McGregor y su equipo muestran bastante alarma y preocupación por la seguridad del país.

"Si hubiera editado yo la película igual habría reducido eso, y pido disculpas si parece que se manejó mal. A veces creamos drama", aseveró.

"La verdad es que no quería pintar la imagen de que México es un lugar peligroso, o que nos preocupaba viajar allí -razonó-. Yo he viajado a México muchas veces desde que me mudé a Estados Unidos".

En sus explicaciones lanzó críticas al discurso que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene sobre su país vecino, al insistir en que no querían replicar "la actitud de la Casa Blanca y todas sus tonterías sobre México, el muro y toda esa mierda". (EFE)