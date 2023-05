'Floricienta' llega a HBO Max: ¿cuándo se estrena en la plataforma de streaming?

Floricienta es una de las producciones más populares de Cris Morena. La novela juvenil fue estrenada en 2004 y protagonizada por Florencia Bertotti. Su gran éxito provocó que el elenco de la serie visitara en múltiples ocasiones nuestro país. De hecho, a finales de 2022, la actriz quien dio vida a Florencia estuvo nuevamente en Perú para formar parte de la inauguración de La casa de Papa Noel.

A pesar de que ya han pasado 19 años desde el estreno de Floricienta, los fanáticos aún recuerdan con nostalgia la novela. HBO Max escuchó a los seguidores de la producción de Cris Morena y anunció que próximamente este título ingresará en su catálogo.

¿De qué trata Floricienta?

Floricienta cuenta la historia de una joven huérfana, quien ingresa a trabajar como niñera en la mansión de la familia Fritzenwalden. Además, se dedica a la música en sus ratos libres con su grupo de amigos.

Durante su estadía en la mansión, se enamora de Federico, el hijo mayor de la familia, quien regresó de Alemania para hacerse cargo de sus hermanos tras la muerte de sus padres. A lo largo de su convivencia, Floricienta y el popular ‘Freezer’ se confrontan en múltiples ocasiones debido a que tienen personalidades distintas.

¿Cuándo llega Floricienta a HBO Max?

Hace unos días, HBO Max reveló la lista de títulos que ingresarán en mayo en su catálogo. Entre ellos se encuentra Floricienta. La producción de Cris Morena estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 12 de mayo de este 2023.

Cabe destacar que los capítulos de la serie protagonizada por Florencia Bertotti también se encuentran disponibles de forma gratuita en la cuenta oficial de YouTube de la novela.

¿Por qué Floricienta no tuvo tercera temporada?

Floricienta estuvo compuesta por dos temporadas. Sin embargo, el público esperaba una tercera entrega, como solía suceder con las producciones de Cris Morena.

Años después, Florencia Bertotti reveló que la productora si estuvo dispuesta a realizar una siguiente temporada, pero ella se negó debido a que creyó que su personaje tuvo un buen cierra al final de la segunda entrega.

"Cris (Morena) quería hacer la tercera temporada. El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar. Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado", expresó Flor Bertotti en el programa La Divina Noche de Dante.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!