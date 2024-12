Globos de Oro 2025: Kathryn Hahn, la estrella de 'Agatha All Along', se convierte en la cuarta actriz del MCU nominada

Kathryn Hahn entra al exclusivo grupo de intérpretes del MCU reconocidos por los Globos de Oro. Podría seguir el camino de Angela Bassett, quien hizo historia al ganar el premio en 2023 por Black Panther: Wakanda Forever.

Este lunes, los Globos de Oro 2025 anunciaron su lista de nominados, y entre los nombres que sorprendieron se encuentra el de Kathryn Hahn, quien ha sido reconocida por su interpretación de Agatha Harkness en la miniserie Agatha All Along de Disney+. La actriz compite en la categoría de Mejor Actriz en Comedia o Musical, sumándose así a un exclusivo grupo de actores que han sido reconocidos por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Con esta nominación, Hahn se convierte en la cuarta actriz del MCU en recibir una mención en los Globos de Oro, después de Paul Bettany y Elizabeth Olsen por WandaVision, y Angela Bassett, quien se llevó el premio en 2023 por Black Panther: Wakanda Forever. El anuncio oficial de las nominaciones tuvo lugar el lunes 9 de diciembre, en una ceremonia conducida por la comediante Nikki Glaser, quien será la anfitriona de la entrega de premios, programada para el 5 de enero en Los Ángeles.

Kathryn Hahn se enfrenta en la categoría de Mejor Actriz – Comedia o Musical (televisión) a Kristen Bell (Nobody Wants This), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (The Bear), Selena Gomez (Only Murders in the Building) y Jean Smart (Hacks). Su nominación no solo es la única que Agatha All Along recibió en esta edición de los Globos de Oro, sino que también marca la primera vez en más de cuatro décadas de carrera que Hahn recibe este tipo de reconocimiento.

La miniserie de Disney+ es dirigida por Jac Schaeffer, Rachel Goldberg y Gandja Montiero.Fuente: Marvel

El futuro de Agatha Harkness en el MCU

En octubre, RPP tuvo la oportunidad de hablar con Mary Livanos, productora ejecutiva de Agatha All Along, quien compartió detalles sobre el futuro de Agatha Harkness en el MCU. Aunque la serie ha ganado una base de fans sólida, Livanos mantuvo la cautela respecto a lo que vendrá para la poderosa bruja: “Nos hemos enfocado en este proyecto. Estoy emocionada de que el público vea esta serie, y espero que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola”. ¿Habrá más sobre Agatha en el futuro? “Los fanáticos tendrán que sintonizar y descubrirlo”, concluyó la productora.

'Agatha All Along' es un spin-off de 'WandaVision' (2021), basada en el personaje de Marvel Comics, Agatha Harkness.Fuente: Marvel

¿Cuándo se entregan los Globos de Oro 2025?

La entrega de premios se llevará a cabo el 5 de enero en Los Ángeles, con la comediante Nikki Glaser como anfitriona. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de los Globos de Oro, hizo el anuncio oficial de sus nominados el lunes 9 de diciembre, reconociendo lo mejor del cine, la televisión y las actuaciones más destacadas de 2024.

