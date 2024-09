'Thunderbolts*': Florence Pugh y Sebastian Stan protagonizan emocionante tráiler que revela la fecha de estreno

Con un elenco liderado por Florence Pugh, la nueva película de Marvel llegará a los cines en mayo de 2025. Explora el lado oscuro del UCM con un grupo de héroes y villanos marginados.

"Ten cuidado con quién haces equipo", nos advierte el primer adelanto de Thunderbolts*. Tras una breve espera desde su anuncio en la pasada Comic-Con de San Diego, Marvel ha revelado este lunes las primeras imágenes de su próxima película, un proyecto que reúne al equipo de renegados del cómic. La película llegará a las salas de cine en mayo de 2025.

Bajo la dirección de Jake Schreirer y la producción de Kevin Feige, Thunderbolts* se perfila como una de las entregas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. En el teaser, que incluye más de tres minutos de metraje, se revela el regreso de la imponente Florence Pugh como Yelena Belova, quien asume el liderazgo de esta inesperada banda del MCU.

¿De qué tratará Thunderbolts* ?

Por el momento, Marvel ha compartido que la trama se centra en un grupo de héroes y villanos marginados, quienes operan bajo la dirección de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) y el general Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford). Juntos, se enfrentarán a enemigos enigmáticos, mientras exploran las complejidades de su moralidad en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal son difusas.

¿De qué trata el tráiler de Thunderbolts* ?

Las primeras imágenes son impactantes. En el tráiler, vemos a Sebastian Stan retomar su papel como Bucky Barnes, persiguiendo a los Thunderbolts en una carretera llena de tensión. También se presenta a Bob, interpretado por Lewis Pullman, un hombre en bata de hospital que parece desorientado al unirse al grupo, dejando muchas preguntas en el aire.

Thunderbolts promete explorar el lado más oscuro y moralmente ambiguo del MCU, con un tono sombrío y misiones arriesgadas. Además, el tráiler insinúa un equilibrado mix de acción y humor, gracias a personajes como Red Guardian (David Harbour), quien se reencuentra con Yelena (Florence Pugh) tras su aparición en Black Widow.

¿Cuándo se estrena Thunderbolts* ?

Después de varios cambios en su fecha de estreno, Thunderbolts* de Marvel Studios llegará a los cines de Latinoamérica el 1 de mayo de 2025. En Estados Unidos y Canadá, el estreno será al día siguiente. La película se proyectará en formato IMAX y forma parte de la Fase Cinco del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Quiénes actúan en Thunderbolts* ?

Thunderbolts* reúne a Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Lewis Pullman, Olga Kurylenko y el icónico Harrison Ford. Bajo la dirección de Jake Schreier y con un guion de Lee Sung Jin, quienes han brillado recientemente en los Emmy gracias a la serie Beef, también se suma Eric Pearson, conocido por su trabajo en Black Widow y Thor: Ragnarok.

Los fanáticos de Marvel reconocerán a varios de los personajes, como Yelena Belova (Pugh) y Red Guardian (Harbour) de Black Widow, así como Bucky Barnes (Stan), que ha aparecido en diversas películas, y U.S. Agent (Russell), de The Falcon and the Winter Soldier. Además, Lewis Pullman dará vida a Sentry, el equivalente de Marvel a Superman.

¿Quiénes son los Thunderbolts*?

En el universo de los cómics, los Thunderbolts son un grupo de villanos y personajes con moralidad ambigua, reclutados para llevar a cabo misiones especiales. Inicialmente, se presentaron como un "reemplazo" de los Vengadores, pero con un giro inesperado: eran villanos disfrazados de héroes con intenciones ocultas.

En el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), los Thunderbolts son un equipo reunido por Valentina Allegra de Fontaine. Su alineación incluye a personajes como Yelena Belova, U.S. Agent y Bucky Barnes, entre otros. Este equipo se dedica a realizar misiones secretas que los Vengadores se niegan a llevar a cabo, explorando así un lado más sombrío del héroe tradicional.

