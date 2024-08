Ryan Reynolds revela el destino del Gambit de Channing Tatum en escena eliminada de 'Deadpool & Wolverine'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Gambit no se va! Ryan Reynolds ha sorprendido a los fans de Marvel con una escena eliminada de Deadpool & Wolverine, que ha compartido en sus redes sociales. Las imágenes revelan que Gambit, interpretado por Channing Tatum, no solo sobrevivió, sino que también encontró una salida del Vacío a través de un portal interdimensional.



Estos portales permiten a los personajes viajar a través del multiverso, lo que sugiere que Gambit podría regresar a su universo de origen o explorar otros universos. Aunque aún no se ha confirmado si el Gambit de Tatum seguirá formando parte del Universo Cinematográfico de Marvel, esta es la mayor señal hasta ahora de que su regreso podría ser una real.

¿Qué dijo Channing Tatum sobre interpretar a Gambit?

El regreso de Gambit, interpretado por Channing Tatum, fue una de las grandes sorpresas de Deadpool & Wolverine, junto con Elektra de Jennifer Garner, Blade de Wesley Snipes y Johnny Storm de Chris Evans. Tatum pasó años durante la era de Marvel en Fox intentando desarrollar una película en solitario para el mutante, pero el proyecto no se concretó.



En una entrevista con Variety, Tatum expresó que aún desea una película con Gambit: “He estado diciendo que quiero hacerlo desde hace 10 años. Está en manos de Bob Iger y Kevin Feige. Rezo a Dios”. Tras el estreno de Deadpool & Wolverine, Tatum publicó en sus redes sociales: “Pensé que lo había perdido para siempre, pero [Reynolds] luchó por mí y por Gambit”.

¿Qué dice la crítica sobre Deadpool & Wolverine?

La película de superhéroes más esperada de los últimos años finalmente llegó a los cines: Deadpool & Wolverine. Ya podemos disfrutar del irreverente Ryan Reynolds como el infame mercenario de Marvel, y del regreso de Hugh Jackman como Logan, uno de los X-Men más queridos por el fandom. Pero, ¿es tan buena como se esperaba? Aquí algunas reseñas:

New York Post, por Johnny Oleksinski

"La película de risas por segundo del director Shawn Levy es fácilmente lo mejor que Marvel ha entregado desde Spider-Man: No Way Home de 2021, y ofrece placeres nostálgicos similares en su cantidad vertiginosa de cameos retro".

Washington Post, por Amy Nicholson

"Con todo el super-negocio contra las cuerdas, el elenco de Deadpool & Wolverine aprovecha la oportunidad para demostrar el poder de su propio carisma".

Variety, por Peter Debruge

"Esta singular sátira mutante funciona mejor como un homenaje irreverente a lo que ha venido antes, en lugar de ser el prototipo de futuras películas de superhéroes".

Rolling Stone, por David Fear

"Las películas de Deadpool alguna vez fueron un contrapunto muy necesario a todas esas sagas del MCU tan serias. Todavía actúan como el payaso malhablado de la clase en la última fila, pero ahora es solo más ruido blanco vestido de rojo, amarillo y negro".

The Telegraph, por Robbie Collin

"La película está tan obsesionada con la idea de Marvel como una interminable y fascinante telenovela corporativa que en cinco años te preguntarás si tendrá algún sentido".

¿De qué trata Deadpool & Wolverine?

Dirigida por Shawn Levy, Deadpool & Wolverine tiene lugar seis años después de los eventos de Deadpool 2. En este punto, Wade Wilson ha dejado atrás su traje de látex y ha adoptado una vida más mundana. Durante su cumpleaños, agentes de la Autoridad de Variación Temporal aparecen en su puerta para llevarlo ante su jefe, el Sr. Paradox.



El Sr. Paradox le encomienda a Wade una nueva misión que lo lleva a saltar entre diferentes realidades del multiverso de Marvel, donde se encuentra con una versión de Wolverine de una dimensión paralela. Cassandra Nova aparece, mientras que regresan personajes de películas anteriores de X-Men como Pyro y Sabretooth.

