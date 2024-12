Globos de Oro 2025: 'The Bear' lidera las nominaciones en televisión en una edición donde brillan los talentos latinos

La serie protagonizada por Jeremy Allen White se posiciona como una de las favoritas de los Globos de Oro 2025, mientras que actores como Diego Luna, Sofía Vergara y Liza Colón-Zayas destacan entre los nominados.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, The Bear, la serie que sigue la historia del chef Carmen Berzatto, se convirtió en la gran protagonista de las nominaciones a los Globos de Oro 2025, acaparando cinco menciones, entre las que destaca la de Mejor Serie de Comedia o Musical.

► Globos de Oro 2025: Emilia Pérez, The Bear y los nominados a lo mejor del cine y la televisión



En esta categoría, competirá el próximo 5 de enero junto a otras grandes producciones como Hacks, que el año pasado le arrebató el Emmy en este apartado, Abbott Elementary, The Gentlemen, Nobody Wants This y Only Murders in the Building.

El éxito de The Bear también se refleja en su talentoso reparto. Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach y Liza Colón-Zayas han sido reconocidos con nominaciones en las categorías de actuación en serie de comedia o musical.

Protagonizada por Jeremy Allen White, quien compite por el premio a Mejor Actor – Comedia o Musical, 'The Bear' reafirma su éxito entre la crítica.Fuente: FX

¿Qué series fueron nominadas en las categorías de drama?

Entre las producciones más nominadas, también destacan Only Murders in the Building y Shōgun. Esta última, un drama japonés ambientado en el siglo XVII, acaparó 18 premios Emmy en 2024, rompiendo récords al convertirse en la serie con más galardones de una sola temporada en la historia de estos premios.

Shōgun se enfrentará a Squid Game (El juego del calamar), que regresa con su esperado suspenso surcoreano, aunque solo con una nominación. También competirá contra otras producciones como The Day of the Jackal, The Diplomat, Slow Horses y Mr. & Mrs. Smith.

Baby Reindeer competirá en la categoría de Mejor Miniserie con durísimos contendientes como Ripley, The Penguin y Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. También destacan en esta terna True Detective: Night Country y Disclaimer, la producción del director mexicano Alfonso Cuarón.

'Squid Game', conocida en Latinoamérica como 'El Juego del Calamar', logró una nominación en la categoría de Mejor Serie de Drama.Fuente: Netflix

Latinos en los Globos de Oro 2025

El español Javier Bardem competirá por el Globo de Oro 2025 a Mejor Actor de Reparto en Televisión por su papel como el padre de los hermanos Menéndez en Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. Comparte categoría con el mexicano Diego Luna, quien fue nominado por su trabajo en La Máquina, y otros grandes actores como Harrison Ford (Shrinking), Tadanobu Asano (Shōgun), Jack Lowden (Slow Horses) y Ebon Moss-Bachrach (The Bear).

Entre las actrices, dos latinas se destacan por sus interpretaciones. Sofía Vergara, nominada por Griselda, se mide al lado de grandes figuras como Jodie Foster (True Detective: Night Country), Kate Winslet (The Regime), Cristin Milioti (The Penguin), Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans) y Cate Blanchett (Disclaimer).

Por su parte, Liza Colón-Zayas, nominada por The Bear, luchará por el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto junto a Allison Janney (The Diplomat), Dakota Fanning (Ripley), Hannah Einbinder (Hacks), Jessica Gunning (Baby Reindeer) y Kali Reis (True Detective: Night Country).

Diego Luna celebra su segunda nominación a los Globos de Oro gracias a su actuación en 'La Máquina', una de las apuestas latinas más fuertes de esta edición.Fuente: 20th Television

¿Cuándo se entregan los Globos de Oro 2025?

La entrega de premios se llevará a cabo el 5 de enero en Los Ángeles, con la comediante Nikki Glaser como anfitriona. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de los Globos de Oro, hizo el anuncio oficial de sus nominados el lunes 9 de diciembre, reconociendo lo mejor del cine, la televisión y las actuaciones más destacadas de 2024.

Sofía Vergara obtuvo su quinta nominación a los Globos de Oro por su interpretación en 'Griselda'.Fuente: Netflix

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis