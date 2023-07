'Guardianes de la Galaxia 3': conoce su fecha de estreno en Disney Plus

Uno de los grupos de superhéroes más queridos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es el de los populares Guardianes de la Galaxia. Durante las dos cintas anteriores (además de sus participaciones en otras películas y series de Marvel, vimos cómo este equipo trabajaba codo a codo para salvar la galaxia.

Tras su estreno el 4 de mayo en cines, Disney Plus reveló cuándo es la fecha de estreno en su plataforma.

¿Cuándo llega Guardianes de la Galaxia 3 a Disney Plus?

Por medio de sus redes sociales, Marvel confirmó que la cinta liderada por Chris Pratt y Zoe Saldana llegará al catálogo de Disney Plus el próximo 2 de agosto. La cinta tiene una duración de 2 horas y 30 minutos. "Lo prometo, no se desperdicia ni un segundo. No hay relleno. Era necesario experimentar el arco completo de cada personaje principal de Guardianes, no solo para esta película, sino también para la trilogía (o, debería decir, trilogía plus)”, mencionó James Gunn, el director de la película.

¿De qué trata la tercera entrega?

Tras los sucesos ocurridos en la mítica cinta Avengers: Endgame, los Guardianes de la Galaxia se adentran en un nuevo mundo, buscando adaptarse a la vida en las tierras de Knowhere, donde se ubica su cuartel.

Esta película se ubica cronológicamente después del especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Es aquí donde el pasado oscuro de Rocket golpea duramente la tranquilidad de los guerreros interestelares, obligando a Star Lord liderar al equipo en una nueva batalla para proteger al querido integrante. La tercera y última entrega de Guardianes de la Galaxia es una parte importante de la fase 5 del UCM.

PETA premia a James Gunn y 'Guardianes de la Galaxia 3' por visibilizar la crueldad animal

La película Guardianes de la Galaxia 3 ha dejado con la boca abierta a más de un fanático de Marvel. Sin embargo, más allá de haber superado la taquilla de Mario Bros o una gran recaudación económica y las buenas críticas, la cinta dirigida por James Gunn ha sido reconocida por una organización por los derechos de los animales.

PETA se ha encargado de exponer los malos tratos hacia los animales y por ello, le entregó un premio a Gunn y a su reciente película. Como sabemos, la cinta expone cómo Rocket fue víctima de maltrato animal en un laboratorio por lo que decidieron reconocerlo por la visibilización.

Guardianes de la Galaxia 3 hace algo que pocas películas han hecho: cuenta una historia hermosa y compasiva sobre las pruebas en animales para una audiencia masiva como la de Marvel. La película presenta animales animados de manera maravillosa, incluyendo a Rocket, Lylla, Floor y Teefs, quienes llevan a los cinéfilos a una montaña rusa emocional mientras expone los males de la experimentación con animales", explicó PETA en un comunicado.

La organización considera que es “una obra maestra de los derechos de los animales" y aunque no solo muestra escenas fuertes sobre el maltrato, también difunde información sobre por qué los animales deben ser protegidos.

“Por la convincente representación de Rocket y sus amigos, y por recordar a los cinéfilos que los animales torturados en laboratorios son seres sintientes y no los números que tienen tatuados, PETA honra a James Gunn con el premio Not a Number”, continuó el mensaje.