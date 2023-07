Fran Drescher, la recordada 'Nana Fine', lidera la huelga de actores de Hollywood con histórico discurso

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) se declaró en huelga formalmente el jueves, 13 de julio, tras las negociaciones fallidas con los estudios de Hollywood para la firma de un nuevo convenio colectivo.

El gremio de intérpretes de EE.UU. se unió al paro que desde mayo mantiene el Sindicato de Guionistas (WGA), emprendiendo así una huelga simultánea por primera vez en 63 años, cuando Ronald Reagan, actor y luego presidente de Estados Unidos, lideró en 1960 una acción que obligó a los estudios a dar su brazo a torcer.

Esta vez, la actriz Fran Drescher, recordada por su protagónico en la serie The Nanny (La Nana, en Latinoamérica), comedia que marcó una época en los años noventa, se ha convertido en la líder sindical de esta paralización, que amenaza la industria del entretenimiento en Hollywood.

"Hacer huelga es algo muy grave que puede afectar a miles e incluso a millones de personas en todo el país y en todo el mundo. (...) Llegamos con gran tristeza a esta encrucijada, pero no teníamos otra opción", expresó en su discurso la presidenta de SAG-AFTRA.

En otro momento, la actriz señaló que los grandes ejecutivos deben "repartir el pastel" con quienes han contribuido a tener la posición de privilegio de la que gozan, refiriénsode a los actores y guionistas.

"Este es un momento histórico. Es la hora de la verdad. Si no nos plantamos ahora, todos vamos a estar en aprietos. Estaremos amenazados de ser reemplazados por las máquinas y los grandes negocios. Exigimos respeto y ser honrados por nuestra contribución. Tienen que repartir las ganancias, porque no existirían sin nosotros", mencionó la protagonista de The Nanny.

La paralización de los guionistas ya había reducido la cantidad de películas y programas en producción en Hollywood, pero sin actores la industria se verá obligada a entrar en pausa. Algunos programas de telerrealidad, concursos y entrevistas podrán continuar, pero las series dramáticas y otras producciones taquilleras enfrentarán retrasos.

Las estrellas no podrán desfilar en las alfombras rojas ni estar en las promociones de sus películas. Comic-Con, la masiva fiesta del mundo de la cultura pop que se celebra en San Diego la próxima semana, podría también quedarse sin estrellas. La ceremonia de los Emmy 2023, prevista para el 18 de septiembre, podría posponerse para noviembre o incluso quedar relegada para el próximo año.

¿Qué reclama el sindicato?

A través de un comunicado, la organización detalló sus principales puntos de preocupación.

- Aumento de salarios.

- Mejoras en la compensación de los derechos de imagen, en relación con la explotación de estos a través de las plataformas de streaming.

- Revisión del uso de la inteligencia artificial en las producciones.

Sobre el último punto, el escrito indica: "La IA es una amenaza existencial para las profesiones creativas y todos los actores e intérpretes merecen un lenguaje contractual que los proteja de que se explote su identidad y talento sin consentimiento y pago".

A pesar de su frustración con los estudios, Fran Drescher insistió en que la "puerta de SAG-AFTRA está abierta para continuar las negociaciones".

"La huelga no es el final, es solo el siguiente paso. Nos encantaría seguir negociando. Pero la pelota está en su cancha", finalizó.