'Sound of Freedom': ¿de qué trata la película y porqué fue rechazada por Netflix y Disney?

La película Sound of Freedom ha generado gran interés luego del rechazo de Netflix y Disney para incluirla en sus catálogos de streaming, pero también por la reciente recomendación de Mel Gibson, quien resaltó la importancia de su trama al exponer casos de trata infantil.

Producido por el mexicano Eduardo Verastegui, el filme, que se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos, está basado en hechos verídicos y, como otros producidos por Verastegui, "persigue una buena causa y habla de fe".

¿De qué trata Sound of Freedom?

Protagonizada por Jim Caviezel, el actor ha dicho que esta es su película más importante después de La pasión de Cristo. Él interpreta a un agente federal estadounidense que deja el trabajo para dedicarse a rescatar niños que son víctima de tráfico humano por todo el mundo.

El agente se embarca en una misión muy peligrosa en Colombia para rescatar a la hermana de uno de los menores a los que libró de la trata humana.

"Esta película mantendrá en suspenso y al borde de sus asientos al público y nos alentará a todos a tomar medidas", dijo Neal Harmon, director ejecutivo de Angel Studio, empresa cinematográfica que cuenta con los derechos de la cinta.

¿Por qué fue rechazada por Netflix y Disney?

Eduardo Verástegui reveló que sí tenía planes para que Sound of Freedom pueda ser estrenada en Latinoamérica, sin embargo, todo se vino abajo.

Mediante sus redes sociales, contó que tenía lista la película hace cinco años, incluso había mostrado el guion a Fox. Después de que lo vieron, se interesaron en el proyecto e hicieron un contrato para Latinoamérica. No obstante, Disney compró Fox y todo se paralizó.

Verástegui, comentó que tocó las puertas de todas las grandes casas productoras para distribuir Sound of Freedom, pero al parecer, todas se negaron. "La película ya estaba terminada hace tres años, toque puertas a Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate y nadie me hizo caso".

El productor guardaba la esperanza de que la 'Casa de Mickey' pueda hacer realidad la distribución, debido a que tenía un contrato con Fox, pero todo se complicó.

"Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney, mis amigos de Fox estaban fuera, y el grupo fue honesto y me dijeron: 'esta película no es para Disney'. Teníamos un contrato de proyectos que ya no se iban a llevar a cabo, después de un año de estar negociando, pude recuperar los derechos. Me lleve la mejor película de mi vida, pero para ellos era una más", aseguró.

Después de las negativas y rechazos, llegó a Angel Studios y en cinco días firmaron el contrato. La empresa ya tenía fecha de estreno después de quedarse impactados con el 'first look'. "Estaban apasionados con el proyecto. De pronto me dicen 'Sacamos la película el 4 de julio. Llevas esperando 8 años, confía en nosotros'. Y salió el Día de la Independencia en Estados Unidos, justo el día de la libertad. Es una película que crea conciencia", comentó Verástegui.