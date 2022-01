El Top 10 semanal de HBO Max | Fuente: HBO Max

HBO Max compartió en sus redes sociales la lista semanal de las producciones más vistas de su catálogo en Latinoamérica. El especial Harry Potter: Regreso a Hogwarts, se mantiene en el Top 10 seguido de And Just Like That, la secuela de la exitosa serie Sex and the City.

Luis Durán, gerente general de HBO Max para América Latina, destacó que el especial dedicado a las películas del joven mago se haya convertido rápidamente en el estreno más visto por los usuarios de la plataforma de streaming en toda Latinoamérica.

"La reunión del elenco de Harry Potter nos recuerda por qué esta historia cambió la vida de tantas generaciones. Sin duda las películas de la saga son de los títulos más amados por nuestros usuarios y es gracias a ellos que en tan solo horas este especial se convirtió en el estreno más visto en la región", expresó.

LATINOAMÉRICA, LA MECA DE LOS FANS DE HARRY POTTER

Durán agregó que estos resultados posicionan a Latinoamérica como la meca de los fans de Harry Potter en el mundo, teniendo en cuenta el desempeño del título en el mercado.

"Esta es una oportunidad para que pequeños y grandes compartan en familia y para que quienes aún no conocen el mundo mágico de Harry Potter, puedan disfrutarlo de principio a fin, con anécdotas y datos curiosos contados por sus protagonistas", sostuvo el gerente.

Harry Potter: Regreso a Hogwarts, es un especial que HBO Max estrenó el 1 de enero de 2022 y que logró reunir a los protagonistas de la saga, parte del elenco y directores de las películas, quienes celebraron los 20 años Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera cinta de la franquicia.



CONFUSIONES Y ERRORES EN EL ESPECIAL DE HARRY POTTER

Pese al éxito de 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', fanáticos de la franquicia y los propios actores pusieron en evidencia algunos errores que opacaron el estreno de este especial. El primero ocurrió cuando los realizadores quisieron poner una foto de Emma Watson en su época infantil, pero por un desliz pusieron una imagen de la también actriz, Emma Roberts.

Otro lapsus fue haber presentado con nombres cambiados a los mellizos James y Oliver Phelps, quienes encarnaron a Fred y George Weasley. La confusión fue advertida por el propio actor Oliver Phelps en sus redes sociales. "Supongo que después de todas esas bromas a lo largo de los años, alguien decidió vengarse", escribió.

