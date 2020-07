La mexicana Verónica Falcón forma parte del elenco de "Perry Mason", que se transmite los domingos por HBO. | Fuente: HBO

Tras una larga carrera en México, con participaciones en "La rosa de Guadalupe", "Capadocia" y "El señor de los cielos", la actriz Verónica Falcón decidió apostar el todo por el todo en su carrera. Con 50 años, se mudó a Hollywood para trabajar con los mejores en la meca del cine. De eso han pasado cinco años y dio resultado: consiguió un papel principal en el remake estadounidense de "La reina del sur" y ahora aparece en la serie "Perry Mason" de HBO. También grabó para una nueva serie de Marvel.

"A mi yo de entonces le diría que siempre hay un precio que pagar por los sueños. Como actriz, siempre quise tener la oportunidad de trabajar con artistas que admiraba [sin desmerecer su trabajo en México]. Aquí es la meca del cine y llega gente de todo el mundo, eso es en parte lo que quería experimentar: seguir creciendo como actriz y tener una mejor calidad de vida", comenta en una entrevista telefónica, desde Los Ángeles, con RPP Noticias.



En su más reciente trabajo en "Perry Mason", ella interpreta a Lupe Gibbs -ligeramente inspirada en Florence 'Pancho' Barnes- una aviadora de carácter fuerte que tiene una estrecha amistad y relación con el protagonista.

La mexicana Verónica Falcón admite que la lucha persiste en la industria del cine y la televisión en busca de mejores personajes para la comunidad latina. "La industria está trabajando en ser más incluyente, pero aún es un trabajo por hacer. Mujeres así [Lupe Gibbs] no hay tantas en la televisión y para las latinas es un poco más complicado. Cada vez que se presenta un personaje así es un paso adelante", recalca

En su caso, ella busca "personajes bien escritos, humanos, redondos, no me gusta ver caricaturas. Me gusta ver mujeres en toda la extensión de la palabra. Me interesa ver personajes que me inspiren, me conmuevan o me hagan pensar".

Verónica Falcón destacó la humildad del protagonista Matthew Rhys en "Perry Mason". | Fuente: HBO

En "Perry Mason", ella comparte escenas con el protagonista Matthew Rhys, de quien le sorprendió su humildad. "Creó un ambiente de trabajo amable y generoso. Fue un placer trabajar con él. Siendo la estrella del proyecto tenía la apertura de escuchar y aceptar propuestas. Eso es realmente raro", indica.

PROYECTO CON MARVEL

Debido a la pandemia de la COVID-19, Verónica Falcón tiene una lista de proyectos filmados; pero que aún no han salido al aire. Entre ellos están las películas "Jungle Cruise" con Dwayne 'La Roca' Johnson; y "Voyagers" con Colin Farrell. Además de la serie de Marvel "The Falcon and The Winter Soldier", en el que dice tendrá un personaje pequeño pero que abrazará con mucho gusto cuando llegue el momento.

La conversación con la actriz mexicana se dio antes de que HBO confirmara que "Perry Mason" tendrá una segunda temporada. Ella dijo que estaría encantada de interpretar a Lupe Gibbs, si la vuelven a convocar, porque es uno de los papeles "más hermosos de mi carrera y uno de los que más quiero".

¿DE QUÉ SE TRATA?

Concebida como precuela por HBO, la primera temporada de "Perry Mason" está ambientada en los años 30 de Los Ángeles (EE.UU.), a medio camino entre la miseria de la Gran Depresión y el auge de Hollywood, para presentar a un Mason que todavía no es abogado y que, sin rumbo claro, intenta sobrevivir día a día como investigador privado.

HORARIO

Fecha: Domingos, a las 8 p.m.

Canal: HBO.