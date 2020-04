"Sex and The City" y "The Sopranos" serán de libre acceso en HBO Go. | Fuente: HBO

HBO continúa ampliando su experiencia única de acceso en América Latina, durante la cuarentena. Esta vez con la incorporación de dos famosas series a su selección de contenidos con acceso abierto en sus plataformas digitales.

Desde hoy 16 de abril, los usuarios podrán ver gratuitamente la primera temporada completa de "Sex and The City", así como las dos primeras de "The Sopranos" en HBO Go. Cabe destacar que la liberación de ambas series solo será válida hasta fin del mes.

¿Dónde ver "Sex and The City" y "The Sopranos" gratis? Sin costo alguno, podrás ingresar a la plataforma de HBO Go o el sitio web hbolatam.com, así como las plataformas de contenido on demand de los afiliados participantes.

Vuelve a recordar viejas épocas con "Sex and The City". Con una mirada sincera y divertida sobre el sexo y las relaciones contemporáneas, la serie sigue la vida de la columnista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y de sus amigas Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon), mientras viven los altibajos del mundo de solteros en Nueva York.

En "The Sopranos", aclamado drama televisivo creado por David Chase, conocerás a James Gandolfini como Tony Soprano: esposo, padre y jefe de la mafia, cuyas tensiones profesionales y privadas lo llevan a la oficina de su terapeuta.

Recuerda que para acceder a esta selección de contenidos, no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com o en las plataformas de contenido on demand de los afiliados participantes.

En el caso de esta última opción, los usuarios deben consultar a su operadora de tv paga para confirmar si la misma ofrecerá el acceso abierto a HBO y los detalles de su programación.