“House of the Dragon”, el spin-off de "Game of Thrones", estará centrada en la casa Targaryen. | Fuente: IMDB / "Game of Thrones" (2011)

Aunque la COVID-19 viene afectando a la industria audiovisual, los seguidores de “Game of Thrones” (“Juego de tronos”) pueden respirar tranquilos. Y es que HBO confirmó que “House of the Dragon”, la esperada precuela de la serie, llegará en 2022, tal y como estaba planeado.

Asimismo, se hizo oficial que el proceso de audiciones para esta nueva producción está en marcha. Según recogió Bleeding Cool, tras los Emmy 2020, Casey Bloys, presidente de HBO, afirmó que los planes de estreno de la serie, pese a la pandemia del nuevo coronavirus, no sufrirán retraso.

Hasta la fecha, se conoce que “House of the Dragon” contará con 10 episodios. Miguel Sapochnik dirigirá el capítulo piloto y otros más, y además será, junto con Bryan Condal, uno de los showrunners de este spin-off de “Game of Thrones”.

HBO confirmó que "House of the Dragon" llegará en el 2022 tal y como se había planeado. | Fuente: Europa Press (HBO)

Por otro lado, vale destacar que los guiones de la nueva ficción fueron escritos por un equipo de guionistas liderados por Condal y están basados en la novela “Fuego y sangre”, título de George R.R. Martin que se publicó en el 2018.

La trama del libro cubre 150 años de la historia de Poniente y se centra en la historia de la casa Targaryen. Las informaciones iniciales apuntaron a que la serie abarcará la Danza de los Dragones, la guerra civil en la que los Tragaryen arrasaron con buena parte de Poniente.

En ese sentido, los fans esperan ver en la pantalla chica al rey Viserys I, la princesa Rhaenyra, la reina Alicent Hightower y Aegon II Targaryen. (Con información de Europa Press).