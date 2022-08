La nueva producción de HBO lanzó su primer episodio y los especialistas de espectáculos publicaron sus primeras consideraciones. | Fuente: HBO

La enorme expectativa por el estreno de 'House of the Dragon' se ha visto reflejada en el récord de audiencia tras la emisión del primer episodio, convirtiéndose en la serie más vista en la historia de HBO, según la propia compañía.

Sin embargo, una recepción exitosa no siempre va de la mano con la valoración de este tipo de producciones. Solo recordemos lo que pasó con 'Game of Thrones', que, pese a la popularidad de la serie, tuvo un final que no logró convencer a los fanáticos ni a sus propios protagonistas.

Precisamente, los creadores de la precuela han tratado de olvidarse por completo de "Game of Thrones". Ninguno de sus personajes, dragones o escenarios, más allá del mítico trono de hierro, se repiten en esta historia, que, sin embargo, resulta familiar para muchos seguidores de la saga.

Los críticos, que tuvieron la oportunidad de ver los primeros seis capítulos de 'House of the Dragon', han dado su veredicto. Los comentarios iniciales son en gran medida positivos, incluso ya la ponen como un digno sucesor de la serie original. Estos son algunos extractos clave de las revisiones más destacadas.

Las críticas

The Guardian calificó a la serie como un "éxito rotundo": "House of the Dragon parece estar listo para convertirse en el juego de ajedrez político de siete dimensiones que fue su predecesor, diseñado para recompensar a los fanáticos acérrimos de la fantasía sin alienar a las masas que lo impulsará a la cima de las calificaciones... En resumen, todo es como lo fue en el apogeo de GoT. Divertido, propulsor, luciendo genial y sonando aceptable. Y eso, después del final extrañamente pobre de lo que había sido un éxito rotundo de un espectáculo, es un alivio".

En su reseña, The Times describió la nueva serie como "visualmente suntuosa, bien actuada (en su mayor parte), escrita con nitidez y con un tono inteligente". Resultará "accesible para cualquiera que no haya visto un segundo 'Game of Thrones', pero tranquilizadoramente familiar para aquellos que lo hayan visto todo”, indicó el crítico Ben Dowell.

The Wall Street Journal también reseñó: "... tan cautivador como cualquier temporada de 'Game of Thrones'... Los personajes, por otro lado, son muchos, distintos y les dan profundidad a las personas que los interpretan... Solo los primeros seis episodios estuvieron disponibles para su revisión, pero esos capítulos establecen un mundo muy convincente y su gente. Incluso los dragones hacen un buen trabajo al representar dragones reales, aunque se usan con bastante moderación durante los primeros esfuerzos para conquistar el imperio de Viserys desde afuera y socavarlo desde adentro".

Para Los Angeles Times, “'The House of the Dragon' recupera el poder, la grandeza de la (serie) original”. La precuela "inmediatamente empuja a los espectadores a las imágenes y sonidos familiares del universo de 'Game of Thrones'", indicó la crítica estadounidense de televisión Lorraine Ali.

BBC indicó: "Desde el principio, esta es una pieza más oscura, más solemne y más sofisticada, una que carece de los trazos amplios y accesibles de los primeros episodios de 'Game of Thrones', o de sus personajes vibrantes y coloridos. Aquí no hay un Joffrey al que odiar, ni un Tyrion al que apoyar. Estas personas son complejas en formas que a menudo pueden hacerlas opacas y desafiantes, tal vez incluso desagradables. Pero eso no significa que no sean interesantes... Es 'Game of Thrones' puro, solo que no en la forma en que lo recuerdas”.

The New York Times opinó que “es 'Game of Thrones' como Masterpiece Theatre... Sin embargo, esa seriedad de propósito no se traduce en un drama cautivador. Hay mucho de sentarse alrededor de las mesas y hablar sobre los problemas del reino, lo que estaría bien con moderación. Pero los personajes son planos, estampados en la línea de producción de tipos de fantasía medieval de Martin. Y cuando el programa se aventura en el campo de la batalla o el romance, la filmación también se siente rutinaria, pero sin la superposición de efectos especiales que ofrece 'Game of Thrones'".

Por otro lado, la revista Rolling Stone tuvo una opinión contraria, calificando a los personajes como “uniformemente aburridos” y comparándola con las precuelas de Star Wars: "La intriga del palacio y las cuestiones de sucesión y legitimidad fueron, por supuesto, una gran parte de 'Game of Thrones', pero lejos de ser la única parte. Y solo a veces estaban cerca de la parte más divertida de un tramo determinado de esa serie. Construir un espectáculo completo en torno a este tema, y llenarlo todo con una pandilla de Targareyns en su mayoría severos, le da a todo el proyecto el aire de las precuelas de Star Wars, que ampliaron enormemente el papel de los caballeros Jedi serios en sí mismos sin dejar espacio para el humanidad y humor al estilo de Han Solo. 'Game of Thrones' tenía un sentido del humor triste para acompañar su violencia y juegos mentales, y personajes muy citables como Tyrion y Cersei. Nada de ese ingenio o energía está presente aquí”.