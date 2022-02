Janet Jackson estrenará su docuserie biográfica donde contará su relación con Michael Jackson, su vida familiar y más. | Fuente: Twitter

La cantante Janet Jackson estrenará su docuserie biográfica, producida por ella misma y su hermano Randy, el próximo 27 de febrero en Movistar Plus. Este material está compuesto por testimonios de la protagonista y su círculo más cercano, junto a imágenes de archivo y vídeos caseros.

Con solo cuatro episodios que llegarán de forma consecutiva cada domingo y que además estarán disponibles en el servicio bajo demanda, contará la historia y momentos clave en la carrera de la artista estadounidense, según un comunicado de la plataforma.

Desde su infancia y participación con 10 años en el programa 'The Jacksons' hasta sus giras mundiales y triunfos en los Grammys, el retrato incluye declaraciones de personalidades como Samuel L. Jackson o Mariah Carey.

Se abordarán temas de relevancia como su maternidad a los 50 años, el escándalo de la Super Bowl donde se le vio un pecho solo tapado con pezonera y las consecuencias que tuvo para ella, o la relación con su padre y su hermano Michael Jackson.

Janet Damita Jo Jackson, más conocida como Janet Jackson, es una cantante, actriz y bailarina estadounidense. | Fuente: Twitter

Janet Jackson revivirá el tenso momento con Justin Timberlake en el Super Bowl 2004

Fue en el Super Bowl de 2004 que Janet Jackson y Justin Timberlake se presentaron juntos durante el intermedio del evento deportivo. En vivo, el cantante le retiró parte del atuendo a la artista, con lo cual dejó ver su pecho.

Dieciocho años después, Jackson decidió pronunciarse sobre este hecho en su docuserie. Al respecto, afirmó que su colega le expresó sus intenciones de hablar con la prensa, inmediatamente después de ocurrido el incidente.

"Hablamos una vez y él dijo: 'No sé si debería salir y hacer una declaración'. Le dije: 'Escucha, no quiero ningún drama para ti. Me están apuntando todo esto'. Así que dije que si fuera tú, no diría nada", recordó la cantante.

Sin embargo, según recogió la revista People, Janet Jackson ofreció una entrevista a Oprah Winfrey en 2006, en la que afirmó "hasta cierto punto" sintió que la responsabilidad de este percance recayó sobre ella. "Todo el énfasis se puso en mí", dijo entonces.

(Con información de EFE)

