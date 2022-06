El actor Jon Hamm encabezará el elenco de la temporada 5 de "Fargo". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Cindy Ord

'Fargo' anunció a los actores que protagonizarán su temporada 5, cuya trama se desarrollará en el año 2019. Jon Hamm ('Mad Men', 'Top Gun: Maverick') interpretará a un personaje llamado Roy, Juno Temple ('Ted Lasso', 'The Offer') a otro conocido como Dot y Jennifer Jason Leigh ('Twin Peaks') a una mujer llamada Lorraine.

Todavía no se conoce su fecha de estreno ni hay más detalles sobre la trama, pero sí que responderá a las siguientes preguntas: ¿Cuándo un secuestro no es un secuestro? ¿Qué pasa si tu mujer no es tuya? Bajo esta premisa, la serie producida por MGM Television y FX Productions promete unas dosis de humor negro similares a las de sus anteriores temporadas.

'Fargo' se estrenó en 2014, y las tres primeras entregas de la exitosa serie están disponibles en Netflix, mientras que la cuarta se puede ver en OnDIRECTV. Todas las temporadas fueron nominadas a 55 premios Primetime Emmy, de los cuales ganaron seis, incluyendo mejor miniserie por la primera entrega en 2014.

This is a true story: Fargo will return for a fifth installment. pic.twitter.com/Qq7q3jPaOU — Fargo (@FargoFX) February 17, 2022

'Fargo', inspirada en la cinta de los hermanos Coen

'Fargo' está basada en la película homónima de Joel y Ethan Coen, quienes son también productores ejecutivos de la serie, y, aunque sus temporadas comparten el mismo humor negro y tienen trazas de la cinta de 1996, son independientes unas de otras en cuanto a la trama y personajes.

La última entrega de la ficción creada, escrita y producida por Noah Hawley siguió la rivalidad entre las mafias italoestadounidenses y afroamericanas en la ciudad de Kansas City durante los años 50, y estuvo protagonizada por Chris Rock y Jason Schwartzman.

Además de ellos, otras estrellas como Jessie Buckley, Ben Whishaw, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Carrie Coon, Patrick Wilson, Jean Smart, Kirsten Dunst, Billy Bob Thornton o Martin Freeman han pasado por la serie.

'Fargo' está producida, junto a los hermanos Coen, por Warren Littlefield ('El cuento de la criada'), Steve Stark ('Vikingos: Valhalla'), Kim Todd ('Brave New World') y Vincent Landay ('Her').



(Con información de Europa Press).

