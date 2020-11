Junior Silva forma parte del elenco de "Aislados, la serie". | Fuente: Instagram / Junior Silva

Poco a poco, la televisión se abre camino en medio de la crisis sanitaria y buscando posibilidades de reinvención. Prueba de ello es “Aislados, la serie”, producción que fue grabada durante la pandemia y será estrenada este 27 de noviembre a las 10:00 p.m. a través de la plataforma Movistar Play.

La serie, que consta de 10 episodios, significó más de un desafío tanto para el equipo de producción como para su elenco. En una conferencia de prensa, Junior Silva, que integra el reparto de esta ficción junto a otros 19 artistas, detalló a RPP Noticias cómo fueron las grabaciones para evitar el contagio de la COVID-19.

“El actor, normalmente, cuando trabaja con una persona al costado, tiene un feedback, una acción y reacción, y uno de los retos grandes es que los días de grabación actúas prácticamente solo. No hay una persona para que tengas un feedback con una llamada o algo. Adaptarse a la nueva normalidad ha sido difícil”, señaló.

A esta dirección remota se sumó un nuevo reto para Silva. Y es que, en esta oportunidad, da vida a un personaje llamado Ulises Alayza, que se encarga de realizar cortinas de humo en medios de comunicación y “trabaja para alguien, no se sabe para quién, que es el que mueve todos los hilos”. En suma, una interpretación alejada de la comedia.

“He hecho muchas series de comedia, muchas películas del género, pero este es un personaje totalmente diferente”, contó al respecto. “Otro reto ha sido los 25 cambios de look que he tenido en estos diez capítulos… ya lo van a ver”, añadió.

GRABACIONES CON PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

“Aislados, la serie” fue grabada durante la pandemia de la COVID-19. Por ello, las grabaciones se realizaron siguiendo estrictas medidas de bioseguridad y logró culminarse sin que nadie del equipo de producción ni del elenco se contagie.

"A nosotros no nos sirve arrasar en el ráting, la taquilla o tener 3 millones de vistas en las redes si terminamos enfermos. La salud es primero y he tenido el lujo de contar un elenco responsable", dijo el director Gino Tassara, el pasado mes de octubre.

Así, se grabó con un equipo mínimo de seis personas y, en algunos casos, se ensayó y dirigió vía Zoom. Además, cada 15 días se realizaron pruebas rápidas y, por sorteo, pruebas moleculares.

Veinte artistas nacionales protagonizan diversas historias que fueron grabadas en el Perú y Argentina. Entre ellos destacan Junior Silva, José Dammert, Edith Tapia, Alexandra Graña, Mónica Torres, Rossana Fernández Maldonado, Leslie Stewart, Claudio Calmet, Kukuli Morante, Anai Padilla, entre otros.