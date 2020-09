Junior Silva muestra su radical cambio físico en redes sociales. | Fuente: Instagram | Junior Silva

Junior Silva, recordado por su papel de “Pollo gordo” en “Al fondo hay sitio”, ha mostrado en redes sociales su radical cambio físico. El artista ha estado ejercitándose en tiempos de pandemia y ha aprovechado el tiempo libre para estar más saludable.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el actor comentó que correr se ha vuelto su nuevo hobby y ha mostrado los resultados a sus seguidores:

“No estoy al 100%. Estoy corriendo menos, pero no quiero echar a perder todo lo que he ganado en estos últimos meses. No me quiero rendir, está difícil, pero no imposible. Que tengan un gran día. ¡Vamos con todo!", se lee en el post.

En sus publicaciones anteriores, contó que tuvo que hace una pausa en sus ejercicios luego de que sufriera una leve lesión: “Vamos retomando después de una lesión. Se siente la falta de ritmo, pero poco a poco. Como extrañaba correr. Y qué rico es. Se los recomiendo”, aseguró Junior Silva.

“DE PATITAS A LA CALLE” Y OTROS PROYECTOS

En esta cinta, dirigida por Carlos Landeo, Silva encarna a 'Gabo', secuaz del villano interpretado por Pietro Sibille, que se dedica al tráfico de animales. “Somos tipo los malos de ‘Mi pobre angelito’, y una banda de perritos desbarata toda esta red”, dijo a RPP Noticias. “Está muy divertido y conmovedor [el filme]. Es una película para toda la familia y para todos los doglovers, catlovers, chanchitolovers y todos los lovers que hay”, agregó.

Asimismo, el actor de “Al fondo hay sitio” aseguró que en marzo arrancará con la grabación de un filme no ligado a la comedia. También a fines de abril será parte del elenco otra propuesta cinematográfica, aunque no brindó mayores detalles.

De igual modo, añadió que “se viene algo bonito con Erick Elera”, pero no precisó de qué se trataba. Mientras tanto, Silva aseguró que se encuentra a la espera de ser convocado para tercera entrega de “Once Machos”. “Ha sido la experiencia más bonita de mi vida. Grabar con mis amigos y con Aldo, que en verdad es un director extraordinario, que lo único que prioriza es que salga un producto divertido, chévere, y un buen ambiente laboral”, puntualizó a RPP Noticias.

