'La Sustancia' llega al streaming: ¿dónde ver la impactante película con Demi Moore?

La Sustancia se ha convertido en una de las películas más comentadas de la temporada, al menos en Perú, donde ha tenido una buena recepción en las salas de cine, según cifras compartidas en X por @SoyAlPacine.

Estrenada en la edición 77 del Festival de Cannes, donde se alzó con el premio a Mejor Guión, esta cinta logró atraer en masa a espectadores intrigados por su singular y provocadora propuesta.

La cinta mezcla el género del suspenso, terror y humor negro; incluso, algunos críticos la han calificado de repulsiva. Ahora, quienes esperan verla en streaming podrán disfrutarla pronto.

¿De qué trata La Sustancia?

Dirigida por Coralie Fargeat y producida por Working Title Films, La Sustancia es protagonizada por Demi Moore, ella interpreta a Elisabeth Sparkle, una famosa estrella de fitness que, tras ser despedida por su jefe Harvey (interpretado por Dennis Quaid), se encuentra con una nueva droga experimental.

Esta sustancia le permite revivir como Sue (Margaret Qualley), una versión más joven de sí misma, bajo una condición: deberá dividir su vida en semanas alternadas, una en cada cuerpo. Pero este aparente equilibrio perfecto desata una serie de inesperadas y escalofriantes consecuencias.

¿Cuándo llega La Sustancia al streaming?

La plataforma streaming MUBI anunció el estreno de La Sustancia para el 31 de octubre de 2024, justo a tiempo para Halloween.

"Este 31 de octubre prueba La Sustancia en tu propia casa. En exclusiva en streaming en MUBI", publicó la plataforma en sus redes sociales.

Además de La Sustancia, MUBI cuenta con una rica cartelera que incluye películas como Priscilla de Sofia Coppola, Extraña forma de vida de Pedro Almodóvar, How to Have Sex de Molly Manning Walker y Fallen Leaves de Aki Kaurismäki.

