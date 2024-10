'Carrie' alista nueva serie en Prime Video con la producción de Mike Flanagan y Stephen King

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carrie regresará pronto. De acuerdo con información de Deadline, la icónica novela de Stephen King, publicada en 1974, tendrá una nueva adaptación al streaming en una serie de ocho episodios de la mano del director y productor Mike Flanagan, quien contará con la colaboración de King, nominado al premio Nobel de Literatura el 2023, y que será difundida, próximamente, en la plataforma de Amazon Prime Video.

Luego de estar en el Festival de Cine de Toronto, y tras conseguir que la distribuidora Neon lleve a los cines su próxima película en conjunto, The Life of Chuck, Mike Flanagan y Stephen King volverán a trabajar juntos. Esta vez, Flanagan será el showrunner y King estará colaborando en el guion de la serie basada en la adolescente perturbada Carrie White.

“Este sería el segundo acuerdo reciente en el que uno de los tesoros de Stephen King tendría un camino narrativo más largo. Flanagan y Trevor Macy serán los productores ejecutivos de la serie (…) Están abriendo una sala de escritores, así que esto sucederá rápidamente”, precisó Deadline.

Cabe mencionar que todavía no hay una sinopsis —ni título— oficial de la nueva serie de Carrie. No obstante, al igual que las adaptaciones anteriores, el programa tendrá como base la primera novela publicada por Stephen King, autor de uno de los libros más censurados en Estados Unidos y prohibidos en algunos países como Finlandia.

Mike Flanagan será el showrunner de la nueva serie de 'Carrie' para Prime Video. | Fuente: Instagram (flanaganfilm)

¿Quién es Mike Flanagan, el encargado de la serie de Carrie?

Mike Flanagan es un director y productor de cine estadounidense de 46 años especializado en películas de terror como Absentia (2011), Oculus (2013), Hush (2016), Ouija: Origin of Evil (2016), entre otros proyectos.

Flanagan también es conocido por sus adaptaciones de los libros de Stephen King como: Gerald's Game (2017) y Doctor Sleep (2019). En los últimos años, se encargó de desarrollar series como: The Haunting of Bly Manor (2020), Midnight Mass (2021), The Midnight Club (2022) y The Fall of the House of Usher (2023).

Recientemente, Mike Flanagan fue elegido para dirigir, escribir y producir "la nueva versión" de El exorcista, el nuevo proyecto de Blumhouse con la productora Morgan Creek Entertainment.

Flamagan entró en reemplazo de David Gordon Green, quien renunció a la franquicia luego de dirigir El Exorcista: Creyentes, el primer filme de la trilogía adquirida por NBCUni, Peacock y Blumhouse.

Sissy Spacek y William Katt en una escena de la histórica película Carrie, de 1976. | Fuente: United Artists

¿Cuándo se estrenó Carrie en el cine y de que trató la película?

Fue en 1976 que Carrie fue llevada —por primera vez— a la pantalla grande de la mano del histórico cineasta Brian De Palma. Fue la actriz Sissy Spacek quien dio vida al personaje de Carrie, una chica de preparatoria acosada por sus compañeros debido a su estilo de vida conservador siendo, además, protegida de las tentaciones del mundo exterior por su madre ultra religiosa Margaret White, interpretada por la fallecida Piper Laurie.

“Carrie White, una tímida adolescente que vive con su madre, una fanática religiosa, es objeto de las burlas constantes de sus compañeros de escuela. Cuando, en las duchas del gimnasio, la chica sufre un ataque de histeria al tener su primera menstruación, a una de sus compañeras se le ocurre gastarle una broma macabra durante la fiesta de graduación. Lo que todos ignoran es que Carrie posee poderes telequinésicos”, se lee en la sinopsis oficial del filme.

Sissy Spacek protagonizó la película como Carrie White. Ella está acompañada de un destacado elenco conformado por: John Travolta, Piper Laurie, William Katt, Amy Irving, Nancy Allen, Betty Buckley, Priscilla Pointer, Stefan Gierasch, P. J. Soles, entre otros.

Piper Laurie interpretando a Margaret White, la madre ultra religiosa de Carrie. | Fuente: United Artists

¿Qué otras adaptaciones tiene la novela Carrie?

Luego de la película de Brian De Palma, Carrie tuvo una secuela titulada Carrie 2: la ira. Este largometraje de 1999, de la directora Katt Shea y el guionista Rafael Moreu, no se basó en la novela de Stephen King. La historia trata de una chica llamada Rachel Lang (Emily Bergl), una supuesta media hermana de Carrie.

En el 2002, Carrie volvió con una película adaptada a la televisión. El filme fue escrito por Bryan Fuller y dirigida por David Carson, siendo una trama muy similar a la novela. El largometraje estuvo protagonizada por Angela Bettis como Carrie White.

Finalmente, Carrie fue llevada al cine el 2013 con una versión más moderna que mezcla el libro y las películas de 1976 y 2002. La película fue dirigida por Kimberly Peirce y escrita por Lawrence D. Cohen y Roberto Aguirre-Sacasa. La actriz Chloë Grace Moretz encarnó esta vez a Carrie, la adolescente que usa poderes telequinéticos para vengarse de su madre y sus compañeros de secundaria.

