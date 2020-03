‘Lucho’ Cáceres gana premio en Argentina por “El Día de mi Suerte” | Fuente: Difusión

La serie original de Movistar “El día de mi suerte” ha obtenido dos premios en el Festival de Series de Buenos Aires, el primer festival de series de América Latina. ‘Lucho’ Cáceres obtuvo el premio por la Mejor interpretación, por su parte Selma Mutal obtuvo el reconocimiento por la Mejor banda musical.

‘Lucho’ Cáceres manifestó su satisfacción con el reconocimiento recibido y aseguró que el trabajo que realiza lo hace profesionalmente y sin proyectarse a recibir alguna premiación.

“Los premios uno los critica y son una tontería hasta que los recibes. Ahí todo cambia (ríe) y te alegras. El que diga que no, miente. El que no sienta satisfacción por un reconocimiento, está mintiendo. Uno no trabaja para conseguir un premio, pero si viene por añadidura, bacán”, dijo el actor para el diario La República.





“Cuando uno realiza un trabajo trata de hacerlo siempre de regular para arriba y lo mejor posible siempre, pero no andas pensando en los premios. No sé cómo habrá sido la elección o quiénes hicieron de jurado, pero quiero agradecer a los que nos hicieron ganadores”, añadió ‘Lucho’ Cáceres.

El intérprete filmará en mayo, en la ciudad del Cusco “La piel más temida”, de Joel Calero; y en julio regresa al teatro bajo la dirección de Mariana de Althaus en “Quemar el bosque contigo adentro”. Actualmente, ya empezó a grabar la nueva temporada de “De vuelta al barrio”.

“El día de mi suerte” es una comedia delirante inspirada en la visita de la leyenda de la salsa Héctor Lavoe a Lima en los años ochenta. La serie sigue la historia de Toño, un imitador del cantante, que hará lo imposible por conocerlo convencido de que su suerte cambiará el día que lo vea personalmente.

La serie se estrenó en Perú y Latinoamérica en noviembre 2019. Actualmente se puede ver a través de la plataforma Movistar Play. Además ‘El día de mi suerte’ competirá a finales del mes de marzo en el prestigioso festival Series Mania (Francia) en la sección Panorama Internacional, que reúne a las mejores series internacionales estrenadas en 2019.