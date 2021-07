Kathryn Hahn interpretó a la bruja Agatha Harkness en "WandaVision". | Fuente: Marvel Studios | Fotógrafo: Suzanne Tenner

Agatha Harkness y el agente Mobius son dos personajes que se han ganado rápidamente el corazón de los fans de Marvel. La primera está interpretada por Kathryn Hahn y el otro por Owen Wilson, pero tienen en común que ambas estrellas marcaron su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con series televisivas: “WandaVision” y “Loki”, respectivamente.

En recientes declaraciones para Rotten Tomatoes, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, confirmó que volveríamos a ver a la malvada bruja en el futuro. A pesar de que no significa un inmediato retorno para ella, debido a la complicada agenda actual de la actriz, se espera que sea posible en las producciones de la Fase 4.

“Algún día. Algún día pronto. Ahora verán a Kathryn Hahn en ‘Knives Out 2’ a continuación, luego tal vez en una variedad de otras cosas. Pero dentro del UCM, no podrá llegar lo suficientemente pronto. Digámoslo de esa manera”, indicó al ser cuestionado por la presencia de la antagonista de “WandaVision”.

A pesar de la dubitativa del productor estadounidense sobre la enemiga de Wanda Maximoff, no sería una sorpresa que tenga un cameo en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. En la próxima cinta participarán Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, esta última en su rol como la Bruja escarlata tras el final de la miniserie.

¿Qué pasará con Mobius?

Por otro lado, Mobius (Owen Wilson) es un rostro importante para Marvel en lo que se refiere a nuevos personajes. Con el final de temporada de “Loki” a unas horas de emitirse por Disney+, se desconoce cuál será la continuación de la historia del –ahora– gran amigo del Dios del engaño y si existiría la posibilidad de su regreso.

“Puede pasar rápidamente de una audiencia que nunca oye hablar de un personaje a que se moleste con nosotros porque aún no hemos anunciado su propia película independiente. Y eso nos hace muy felices a todos”, admitió Kevin Feige sobre el buen recibimiento que han tenido Mobius, Agatha y más debuts en las series y películas de Marvel.

