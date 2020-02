Owen Wilson será uno de los protagonistas de la serie de "Loki", protagonizada por Tom Hiddleston. | Fuente: Marvel

La expansión del Universo Marvel, a través de las múltiples series que prepara para Disney+, continúa dando sorpresas. La última de ellas tiene que ver con el elenco de "Loki", el spin-off del dios del engaño, al que se ha unido el actor Owen Wilson.

La información, confirmada por diversos medios estadounidenses, no aclara el personaje al que dará vida. Sin embargo, se dio a conocer que tendrá un rol clave. Los representantes de Wilson y Disney prefirieron no comentar al respecto.

Como se sabe, la serie de "Loki" seguirá los movimientos del dios, interpretado por Tom Hiddleston, desde una línea de tiempo paralela a partir de los eventos de "Avengers. Endgame".

En la última Comic-Con, Hiddleston comentó que el personaje pasará por una evolución psicológica. Él habló con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sobre los planes de la ficción. "No les puedo contar nada, pero es una de las oportunidades creativas más emocionantes que he encontrado nunca. Es un nuevo territorio, un nuevo mundo y nuevos retos", comentó.

Se planea el estreno de "Loki" para el segundo trimestre del 2021 por Disney+. | Fuente: Marvel

En este momento se está grabando la nueva serie a la que se unió Owen Wilson, conocido actor cómico. ¿Podría ser un indicio de que tendrá un tono de comedia similar a "Thor: Ragnarok"? Por otro lado, recientemente surgió el rumor de que la ficción podría presentar al primer personaje transgénero de Marvel, algo que aún está por confirmar.

Otras series que se están desarrolllando para la plataforma Disney+ a partir de los personajes de Avengers son "WandaVision" (protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany) además de "Falcon and the Winter Soldier" (encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan).

"Loki" y las demás ficciones estarán conectadas a las próximas películas de superhéroes de la millonaria franquicia, incluidas "The Eternals" y "Doctor Strange and the Multiverse of Madness". (Con información de Europa Press)