El actor Chris Pratt regresará a la televisión con "The Terminal List", serie que será producida por Amazon. | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFE

Chris Pratt marca su regreso a la televisión con la serie "The Terminal List". Amazon adquirió los derechos de la adaptación de la novela de Jack Carr, y seleccionó a Antoine Fuqua como el director detrás del proyecto.

Medios estadounidenses señalaron que Amazon ha sido la vencedora en una pugna entre varias plataformas digitales por hacerse con esta producción.

Con la forma de un thriller repleto de conspiraciones, "The Terminal List" se centrará en un agente de operaciones especiales (Pratt) que, tras verse envuelto junto a su equipo en una emboscada, regresa a casa con numerosas preguntas en la cabeza y con serias dudas sobre quién le ha tendido esa trampa.



Chris Pratt y Antoine Fuqua, que ya trabajaron juntos en el remake de "The Magnificent Seven" (2016), serán también productores de esta nueva serie.



Chris Pratt protagonizará "The Terminal List", serie de Amazon. | Fuente: AFP

Antes de triunfar en la saga de "Jurassic World" y las cintas de Marvel, el actor de 40 años alcanzó el éxito en la televisión con "Parks & Recreation", una comedia para la televisión, que tuvo un episodio especial de reencuentro para recaudar fondos contra la pandemia de coronavirus.



Chris Pratt se ha convertido en uno de los intérpretes más populares de Hollywood, luego de su protagónico en Marvel con las cintas de "Guardianes de la Galaxia" (2014) y "Guardianes de la Galaxia Vol. 2" (2017).



Ambas películas le abrieron las puertas de "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), que reunieron a toda la galaxia de estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel.

En el futuro seguirá interpretando a Peter Quill, ya que una tercera entrega de "Guardianes de la Galaxia" está en camino. James Gunn volverá como director, después de que una polémica por unos antiguos tuits estuviera a punto de dejarle fuera del proyecto.



Posterior a su éxito con las producciones de Marvel Studios, el actor Chris Pratt ha trabajado en otra importante franquicia. Junto a Bryce Dallas Howard, es la estrella más destacada de las películas de "Jurassic World".

Tras esta primera parte, que ingresó 1.670 millones de dólares, y "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018), que con el director español J.A. Bayona se embolsó 1.308 millones, la tercera película de esta recuperación jurásica aterrizará en los cines el próximo año.



Por su parte, Antoine Fuqua cuenta con una filmografía en la que sobresalen "Training Day" (2001), "Shooter" (2007) y "The Equalizer" (2014), y tiene pendiente el estreno de "Infinite" con Mark Wahlberg como estrella. (EFE)