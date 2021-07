¿Cómo la serie "Loki" conecta con el UCM? | Fuente: Marvel Studios

“Loki” regresará con una segunda temporada, pero eso no significa que la historia del villano de Marvel no tenga otras incidencias en futuras películas o series. ¿El motivo? [ALERTA DE SPOILERS] Su impactante final en el que se confirma el origen de un Multiverso, luego de la muerte de ‘Aquel que permanece’ a manos de Sylvie.

¿Con qué futuros títulos del UCM podría tener una conexión? Conócelos aquí:

“Loki” y “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”

Está confirmado que Tom Hilddleston retomará su rol en la próxima película “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, protagonizada por Benedict Cumberbatch. La secuela del Hechicero supremo está evidentemente relacionada con el caos que se generó desde que la variante femenina del Dios del engaño provocara otra guerra multiversal.

Y también “WandaVision”...

Si bien “WandaVision” no tendrá más episodios, también volveremos a ver a Elizabeth Olsen como la Bruja escarlata en la segunda cinta de “Doctor Strange”. En el intento de recuperar a sus hijos y Tommy, usa el Darkhold para perfeccionar su uso de la Magia del Caos, aunque posiblemente se encuentre con los niños al universo verse ramificado al final de “Loki”.

El villano de “Loki” en “Ant-Man”

Mucho antes del último episodio de “Loki” se dio a conocer que Kang, el Conquistador, aparecería en “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”. Sin embargo, su debut terminó por verse en las pantallas de televisión, inicialmente bajo el apodo de ‘Aquel que permanece’. Se espera que su presencia se mantenga hasta la llegada del próximo filme con Paul Rudd.

El Multiverso de “Spider-Man”

No existen indicios sobre una relación confirmada entre “Loki” y “Spider-Man: No Way Home”, pero las especulaciones sobre la franquicia protagonizada por Tom Holland vienen apuntando a un Multiverso desde hace varios meses atrás… Es decir, el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. De momento, no se sabe si la serie de Disney+ abra esa posibilidad.

¿Los Young Avengers?

A diferencia del futuro de Spidey, el debut de los Young Avengers está más cerca de hacerse realidad. La razón es simple: Marvel Studios ya viene presentando –o tiene en planes hacerlo– personajes que integran originalmente los Young Avengers en los cómics. Los rostros jóvenes ya presentados son los gemelos Billy y Tommy, Ms. Marvel y Kate Bishop.

