"Loki" llega a su final el próximo miércoles 14 de julio. | Fuente: Marvel Studios

“Loki” se acerca a su final de temporada. La tercera serie de Marvel se centra en los eventos que atraviesa el villano, interpretado por Tom Hiddleston, al robar Teseracto (en “Avengers: Endgame”) y escapar para salvar su libertad. Tras su huida, es capturado por la Time Variance Authority (TVA), una organización liderada por los Guardianes del Tiempo para salvaguardar la sagrada línea temporal.

El sexto y último episodio de “Loki” llegará el miércoles 14 de julio a través de Disney+. ¿Podrá su conclusión dar pie a otra serie o película? Por los antecedentes de Marvel, posiblemente la ficción se conecte con las cintas “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, al igual que “WandaVision”, o “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Nada queda muy claro acerca del futuro del hermano adoptivo de Thor tras cambiar completamente su forma de ver el universo desde que descubre la existencia de sus variantes. Sylvie (Sophia Di Martino), su versión femenina, se ha convertido en uno de los personajes más queridos, aunque se desconoce si se mantendrá como un rostro regular de Marvel.

Fecha y hora para ver el final de “Loki”

El miércoles 14 de julio se estrena el capítulo final de “Loki”, protagonizada por Tom Hiddleston para la plataforma Disney+. El quinto episodio dejó a los fans de Marvel con la expectativa de conocer al verdadero antagonista detrás de la historia centrada en el Dios del engaño y sus variantes.

3:00 a.m. Perú, México, Ecuador, Panamá y Colombia

4:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Zona Este de Estados Unidos

5:00 a.m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo)

8:00 a.m. Reino Unido y Portugal

9:00 a.m. España, Italia, Alemania y Suecia

“Loki” es la tercera serie televisiva de Marvel en llegar al catálogo de Disney+, después de “The Falcon and The Winter Soldier” y “WandaVision”. Su repercusión en otras producciones de cine o televisión no ha sido confirmada, pero se espera que Tom Hiddleston retorne eventualmente para su papel en futuros proyectos del UCM.

