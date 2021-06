Loki es uno de los villanos más famosos de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

“Loki”, la nueva serie de Marvel Studios exclusiva para Disney+ que llegará el 9 de junio, reencontrará a la audiencia con el villano (interpretado por Tom Hiddleston) para seguir sus andanzas luego de los acontecimientos de “Avengers: Endgame”. La ficción televisiva presentará nuevos episodios todos los miércoles.

El Dios del engaño tiene bien ganado su apodo. Incluso cuando se está portando bien, el malvado hermanastro de Thor tiene dos o tres trucos bajo la manga, listos para ser usados cuando nadie lo espera. Inteligente, ingenioso y muy impredecible, Loki tiene un magnetismo como pocos.

Con motivo del gran estreno de “Loki”, compartimos un repaso de algunos de sus trucos y las bromas más memorables en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Arrodillados ante Loki

En la recordada película “The Avengers”, la llegada de Loki a Alemania fue simplemente terrorífica. Luego de provocar un gran alboroto, se ubica frente a una multitud y logra intimidarla duplicándose a sí mismo una y otra vez. ¿El resultado? Una masa dominada, obligada a arrodillarse ante él.

Una muerte engañosa

La muerte en el campo de batalla suele ser definitiva, excepto en el caso del villano. En “Thor: Un Mundo Oscuro”, el Dios del trueno ve morir a su hermanastro, pero se trata de un truco, por supuesto. Como parte de su plan maestro para tomar el control de Asgard, Loki finge su muerte y asciende al trono haciéndose pasar por su padre, Odín. La estrategia funciona, y Loki cumple su mayor deseo: reinar en Asgard.

Sentimientos ocultos

Hubo ocasiones en las que usó su carácter bromista para ocultar sus verdaderos sentimientos de tristeza y angustia. En “Thor: Un Mundo Oscuro”, es enviado a prisión por los crímenes cometidos en la Tierra. Si bien luce a gusto, es una trampa. Está extremadamente consternado, pero decide proyectar -literalmente- una imagen de sí mismo en control de todo. Y cuando muere su madre, todo se vuelve aún peor.

¿Es Odín o Loki?

Al comienzo de “Thor: Ragnarok”, el superhéroe regresa a Asgard luego de un tiempo de estar alejado, y encuentra a su padre, Odín, disfrutando del teatro local. ¿El truco? No se trata de Odín, sino de Loki haciéndose pasar por él. Este Odín dice que ha pasado sus días participando de “reuniones de directorio” y comiendo uvas. De más está decir que los asgardianos no están precisamente felices de enterarse de que el protector de su reino no es quien parecía.

Engañando al gran maestro

No cualquiera engaña al gobernante de Sakaar… En “Thor: Ragnarok”, el suspicaz Loki llega a ese planeta y le miente al Gran Maestro, diciéndole que no conoce a Thor. Así, logra hacerse un lugar en su círculo íntimo y gozar de una posición privilegiada, aunque solo haya sido por poco tiempo.

Travesuras de hermanos

El truco más ocurrente de Loki no puede ser comprobado en pantalla, pero tomamos la palabra de Thor al respecto. El Dios del trueno contó que, de niños, Loki se convertía en serpiente… y luego asustaba a Thor cuando recuperaba su identidad como Loki. ¿A quién no le hubiera gustado tener ese poder bromista en la infancia?

"Loki" estrena el próximo 9 de junio en la plataforma Disney+.





