“The Falcon and The Winter Soldier” está a puertas de su final de temporada ante las grandes expectativas de sus fans para el próximo 23 de abril, fecha de estreno del último episodio en Disney+. Sin embargo, no todos están contentos con el éxito de la serie de Marvel Studios y uno de ellos es el mismo co-creador del Soldado de invierno.

Ed Brubaker conversó con el podcast Fatman Beyond y detalló la razón del conflicto que tiene con la ficción protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan. Las ganancias que recibe son injustas, tanto así que incluso recibió más dinero por su cameo en “Capitán América: El Soldado de invierno”.

“Cuando veo anuncios de la serie, se me revuelve el estómago”, admite Brubaker sobre el abandono que atraviesan las mentes detrás de los más grandes rostros ficticios de Marvel. Cabe recordar que, Bucky Barnes debutó en el cine con la primera entrega de “Capitán América” y posteriormente, apareció en el UCM como el Soldado de invierno.

La compañía Marvel es dueña de los derechos de todo lo que se muestran en sus historietas, por lo tanto, no hay demasiado que pueda hacer el creativo para evitar que el Soldado de invierno continúe apareciendo en películas y series como “The Falcon and The Winter Soldier”, siendo interpretado por el actor Sebastian Stan.

“No hay nada que evite a nadie en Marvel el mirar cuánto ha sido usado el Soldado de Invierno y llamarnos a mí y a Steve Epting diciendo: ‘¿Saben qué?, vamos a intentar ajustar la cosa estándar’”, cuenta Ed Brubaker. “Cuando trabajo con gente intento darles el mejor trato posible. Si algo acaba siendo una cosa más grande, intento ajustar el trato para que ellos tomen parte en ello también”.

“Hemos recibido un gracias”

Previo al estreno de “The Falcon and The Winter Soldier”, el guionista Ed Brubaker también había abordado esta problemática al interior de Marvel y señaló que lo único que obtenían era un agradecimiento, pero no una gran remuneración económica por el salto del personaje a la adaptación cinematográfica.

“La mayor parte del tiempo todo lo que hemos recibido Steve Epting y yo por crear al Soldado de invierno y su trama ha sido un gracias por aquí y por ahí”, indicaba en ese entonces y agrega que es como un sacrificio: “El trabajo de alquiler es lo que es y honestamente estoy emocionado por haber cocreado algo que se ha vuelto algo tan importante de la cultura pop”.

