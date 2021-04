"The Falcon and The Winter Soldier" trajo de vuelta a un personaje en su más reciente episodio. | Fuente: Marvel Studios

“The Falcon and The Winter Soldier” se conectó con otra producción de Marvel Studios en su tercer episodio, estrenado el pasado 2 de abril en Disney+. La serie se centra en Sam Wilson y Bucky Barnes después del Blip, momento en emergen el nuevo Capitán América y la líder anarquista Karli Morgenthau.

¡Alerta! Spoilers más abajo

¿Quién es la persona que vimos al final del último capítulo? Se trata de Ayo, una de las guerreras Dora Milaje de Wakanda, quien apareció en “Capitán América: Civil War”, “Black Panther” y “Avengers: Infinity War”. Interpretada por la actriz ugandesa-alemana Florence Kasumba, la mujer estaría en busca de Helmut Zemo.

Como se recuerda, Falcon y el Soldado de Invierno fueron en busca del villano frente a la aparición de más supersoldados con un suero que no había sido identificado por las autoridades. Así es como Bucky (Sebastian Stan) decide planear una salida de la cárcel para Zemo. Finalmente, los tres van en busca de información a Madripoor.

Ayo, personaje de "Black Panther", en la serie "The Falcon and The Winter Soldier". | Fuente: Marvel Studios

En el paraíso asiático y centro de la corrupción también se reunirán con una vieja amiga, Sharon Carter (Emily VanCamp), quien había desaparecido hacía tiempo en el UCM. Ella se ve impedida de regresar a Estados Unidos y ha optado por mantenerse con un perfil bajo hasta dejar de ser enemiga del Estado, esto último se lo prometió Sam (Anthony Mackie) para convencerla de los ayude.

Así es como Sam, Bucky, Zemo y Sharon van en busca del científico que creó los nuevos sueros –más perfeccionados– con los que Karli Morguentau (Erin Kellyman) y sus seguidores fueron inyectados en “The Falcon and The Winter Soldier”. Cuando dan con su paradero, son acorralados por enemigos y el villano termina por dispararle, quedándose así sin una pista otra vez.

Ayo los encuentra en Alemania

Al parecer la guerrera wakandiana Ayo ha estado tras los pasos de Sam Wilson y Bucky Barnes para capturar al Barón Zemo, culpable de la muerte del rey T’Chaka, padre de T’Challa. Si bien el sujeto está colaborando con la operación, su salida ilegal de la prisión ha puesto en alerta a otras naciones.

“The Falcon and The Winter Soldier” estrena su próximo episodio el 9 de abril en Disney+.

