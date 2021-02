"WandaVision" estrenó su sexto episodio el pasado 12 de febrero. | Fuente: Marvel Studios

“WandaVision” avanza con su trama en el sexto episodio estrenado el pasado 12 de febrero en Disney+ y todavía quedan muchas dudas sobre lo que pasará con sus protagonistas. En tiempos del internet, las redes sociales son el lugar donde más los fanáticos se esfuerzan en analizar cada detalle de las producciones de Marvel Studios.

Aunque muchas teorías pueden sonar jaladas de los cabellos, hay una que ha tenido mucha presencia por su relación directa a los cómics: la aparición de Mefisto. Además, la vecina Agnes podría ser otro nombre clave al realmente tratarse de la bruja Agatha Harkness, quien originalmente fue cercana a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

¿Qué hay del cruce de universos con los X-Men y los Cuatro Fantásticos? ¿O el próximo origen de los Young Avengers por medio de Billy y Tommy? En realidad, quedan muchas otras más especulaciones para las que no tendríamos el tiempo o espacio para revisar por completo, pero el actor Paul Bettany ha prestado atención a los espectadores.

“Me encanta. Me encanta que se difunda entre los fans. Y me encanta lo frustrados que están por no poder ver todo de una vez”, dijo Bettany en una entrevista con el sitio oficial de Marvel. “Me encanta leer sus teorías sobre lo que podría suceder. Y algunas de ellas son increíblemente precisas, de hecho. Sigo pensando: ‘Marvel debería darle un trabajo a esa persona’”.

'Vision' se divierte con las teorías

El intérprete de Vision no puede revelar cuáles son las que están más cerca de hacerse realidad, pero se divierte leyéndolas y pidió un poco de paciencia para los seguidores de Marvel. Se recuerda que “WandaVision” estrena todos los viernes a través de la plataforma digital Disney+, que también estrenará las siguientes series ubicadas dentro del UCM.

“Ha sido muy divertido ver (a los fans) pasar por esto. Quiero decir, sé que han estado esperando mucho tiempo. Nosotros también. Es realmente especial verlo en la plataforma sin mi nombre en el medio (como en las proyecciones anticipadas). Así que sí, ha sido muy divertido”, admitió Paul Bettany.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.