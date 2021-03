Scarlet Witch continuará su historia en el UCM tras el final de "WandaVision". | Fuente: Marvel Studios

El próximo 5 de marzo, “WandaVision” presentará su último episodio y a pocos días, aún quedan muchas preguntas sobre el final de temporada de la exitosa serie de Disney+. Su director ha confesado que es muy posible que la conclusión no guste a todos los fans, pero esta claro que será una puerta abierta a la película “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”.

El noveno episodio de “WandaVision”, la primera serie de Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), se centró en los eventos que protagoniza Wanda Maximoff después de “Avengers: Endgame”. Tras la pérdida de Vision, la superheroína toma el control del pueblo Westview para crear una realidad ideal.

Anteriormente, Kevin Feige había revelado que la serie de Disney+ sería una antesala de la segunda entrega con Benedict Cumberbatch. Esta vez, Matt Shakman –director detrás de la nueva ficción– asegura que la vida de Scarlet Witch tendrá una continuación en el cine y lo que hemos visto es “solo una parte” de su historia.

The only way forward is back 📺 The eighth episode of Marvel Studios' #WandaVision is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/jIyxOj7R0q — WandaVision (@wandavision) March 1, 2021

“Estábamos tratando de contar una historia completa en términos de la narrativa alrededor de Westview, Nueva Jersey, y esperamos que haya alguna resolución para esa historia, y que sea satisfactoria y también sorprendente para los fans”, comentó Shakman sobre “WandaVision” en una entrevista para TV Line.

“Una vida muy complicada”

Mientras que, se ha discutido en numerosas ocasiones cómo Elizabeth Olsen retomará su rol en “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”, el cineasta Matt Shakman menciona algo mucho más intrigante: la trama sobre Wanda Maximoff tiene mucho más por delante tras el final de “WandaVision”.

Además, señaló que su recorrido por Marvel Studios es lo suficiente complejo para seguir escribiendo sobre el personaje en el futuro: “Wanda continuará en ‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’, y hay mucho más en su historia que contar, por lo que esta es solo una parte de una vida muy complicada y muy enriquecida”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.