El séptimo episodio de “What if…?” se planteó la interrogante de qué hubiese pasado si Loki nunca hubiese sido adoptado por Odín y Thor no hubiese vivido junto a él. | Fuente: Marvel Studios

A solo dos capítulos del final de temporada, el séptimo episodio de “What If...?” nos trajo una historia divertida, muy al estilo de Thor, pero coronado con una escena post créditos que ha sorprendido a muchos.

Esta es nuestra reseña del episodio 7 de “What If...?”, uno de los episodios que más ha dividido a los fanáticos de Marvel:

[ALERTA SPOILERS]

Al inicio del episodio 7 de “What If...?” se plantea qué hubiese pasado si Odín nunca hubiera adoptado a Loki y lo hubiese devuelto con su raza, los gigantes de hielo. Pero, no solo la vida de Loki toma otro rumbo- nunca aprendió magia y tiene la forma de gigante de hielo- sino que también la vida de Thor toma otro sentido: el no haber crecido junto a Loki hace de Thor no tenga la misma personalidad que hemos visto a lo largo del UCM.

Las escenas posteriores nos muestran a Thor, a cargo ya de Asgard, pensando en hacer una gran fiesta en un mundo sin vigilancia, eligiendo así a la Tierra.

¿Cómo cambió la historia sin Loki en la vida de Thor? Vemos a Loki siendo amigo de Nébula, el gran Maestro y hasta de algunos skrulls, que intercambian bromas con él y se convierten, físicamente, en el mismo Thor. Siguen llegando personajes de Marvel y la fiesta se vuelve caótica. Maria Hill, a cargo de S.H.I.E.L.D., llama a Capitana Marvel para terminar con esta fiesta.

La pelea inicia y vemos a Capitana Marvel y Thor peleando. Al final del episodio, todos los participantes de la fiesta ayudan a limpiar la Tierra después de que la fiesta saliera de control. El Vigilante aparece y antes de dar por terminado el capítulo, algo ve en el horizonte que llama su atención: un Visión y Ultrón combinados que poseen las Gemas del Infinito.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POST- CRÉDITO?

Al final del episodio 7 aparece la fusión de Visión y Ultrón portando todas las Gemas del Infinito, que da pie a lo que veremos en el episodio final de “What If...?” que traerá a la pantalla chica a los Guardianes del Multiverso, donde veremos el regreso de algunos personajes que hemos visto en los capítulos anteriores.

¿De dónde llegó el Visión- Ultrón? ¿Se trata de un personaje de otro espacio multiversal? Esas son las preguntas que quedan tras el final del episodio.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.