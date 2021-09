El episodio 5 de "What If...?" mencionó por primera vez un personaje importante de la historia de Spider-Man. | Fuente: Marvel Studios

¡Entendimos esa referencia! El más reciente episodio de “What If...?” mencionó por primera vez a un personaje importante en la historia de Spider-Man: el recordado tío Ben de Peter Parker. Para los fanáticos de los cómics de Marvel y la primera trilogía cinematográfica del superhéroe, la alusión a este personaje fue completamente inesperada y emocionante.

El Universo cinematográfico de Marvel (UCM) ha marcado una línea muy alejada de las pasadas franquicias del arácnido, protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Por esa razón, la producción decidió cambiar ciertos aspectos de la historia original en las películas de Tom Holland.

Así es como el tío Ben, quien impulsó a Peter Parker a ser una mejor persona y superhéroe, quedó completamente eliminado de la trama y nunca ha sido mencionado en las producciones de Marvel Studios hasta ahora… La referencia vino de parte de “What If...?”, la nueva serie animada que estrena capítulos semanalmente en Disney+.

“Mi mamá, papá, tío Ben, el señor Stark, ahora Happy…”, se le escuchó decir a Spider-Man en el quinto episodio, cuyo argumento propone un mundo alternativo de los superhéroes que ha sido destruido por un apocalipsis zombie. Se trata de la primera vez que se menciona a Ben Parker en el UCM.

El Tío Ben en el universo de Spider-Man

Cliff Robertson interpretó al tío Ben en la primera entrega de “Spider-Man”, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. A pesar de que su presencia en la película fue corta, la escena que comparte con su sobrino antes de morir dejó una gran frase para la posteridad en la pantalla grande: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

En las cintas lideradas por Andrew Garfield también apareció el personaje, bajo la actuación de Martin Sheen. En las dos producciones cinematográficas con Tom Holland no se ha hecho ninguna mención al personaje de Marvel, de hecho, la tercera parte podría ser una oportunidad para hablar sobre él, aunque “What If...?” ya se adelantó.

