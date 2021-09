¿Qué pasaría si Ultron gana contra loa Avengers? Te contamos lo que pasó en el episodio 8 de "What If...?". | Fuente: Marvel Studios

La serie “What If...?” llega a su octavo episodio en miras al final que se emitirá la próxima semana en Disney+. Este 29 de septiembre, Marvel nos mostró un punto de quiebre que une todas las historias ya vistas en su primera producción animada: Ultron descubre la existencia del Vigilante y busca eliminar por completo el Multiverso.

¿Qué pasó en el episodio 8 de 'What If...?'?

El capítulo 8 de “What If...?” inicia con Black Widow y Hawkeye (Jeremy Renner) luchando contra los Centinelas y cuando van en busca de Ultron, la malvada IA había derrotado a los Avengers antes de tomar el cuerpo de Vision y detonar la Tierra. Cuando no queda nada más, Thanos aparece mediante un portal portando las Gemas del infinito en su Guantelete.

Al verlo, Ultron –ya en el cuerpo de Vision– lo asesina y toma las piedras y se crea una propia armadura para portarlas. Lo siguiente que busca es la destrucción de otros planetas vecinos como Asgard, Ego y Xandar, en este en este último que lucha contra Capitana Marvel y termina por acabar con todo su universo.

Cuando el villano encuentra el silencio después de eliminar toda la vida existente, escucha una voz a lo lejos, debido a que su consciencia ascendió a un nivel máximo. Se trata del Vigilante (Jeffrey Wright), a quien por fin vemos más allá de una silueta y se esconde en un lugar desconocido mientras observa todos los universos.

"What If...?": El episodio 8 marca un punto de quiebre con Ultron vs. el Multiverso. | Fuente: Marvel Studios

La preocupación del Vigilante se hace notar y decide mirar hacia otro universo para monitorear que Natasha Romanoff y Clint Barton encuentren la respuesta para derrotar a la malvada máquina creada por Tony Stark. Sin interferir, los miembros de los Vengadores descubren que la clave en Siberia, a donde viajan para encontrarse con Zola, cuya mente está integrada en una computadora.

Es así que lograr traspasar la consciencia de Zola a una de las flechas de Clint para ser disparada contra un Centinela de Ultron. A pesar de cumplir con el plan, no necesariamente funciona como la salvación definitiva… porque el antagonista no se encuentra en el mismo universo que ellos, sino que ha logrado llegar hasta donde el Vigilante.

Ultron y el Vigilante luchan, de universo a universo, pero la batalla termina con el ser supremo escapando del villano. ¿Dónde está ahora? Pues en el último lugar del Multiverso, uno que vimos unos episodios atrás: el universo del Doctor Strange malvado que solo se redujo a un pequeño espacio. Allí ambos unirán fuerzas para acabar con la mayor amenaza de “What If...?”.

'What If...?' llega a su final

El próximo 6 de octubre, “What If...?” culminará su primera temporada en Disney+ con su noveno episodio. ¿Podrán acabar con Ultron para salvar el Multiverso? De momento, todo queda en manos del Vigilante y Doctor Strange, quienes podrían convocar a más personajes de Marvel a puertas de una batalla final.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.