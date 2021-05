El fallecido Chadwick Boseman interpretó por última vez a Black Panther en la serie animada "What If...?". | Fuente: Marvel Studios

¡Marvel Studios va completando su calendario! La serie animada “What If...?”, centrada en un universo paralelo donde los superhéroes no son los que conocemos, llegará en agosto de este año, unos meses después del estreno de “Loki”, que se lanzará el próximo 9 de junio en la plataforma Disney+.

“What If...?”, titulada tal como la clásica serie de cómics de Marvel, contará con las voces de los actores que dieron vida a los personajes de las películas. Por esa razón, la próxima producción a estrenar cuenta con la última participación de Chadwick Boseman en el rol de Black Panther, el Rey T’Challa.

¿Qué pasaría si en vez de Steve Rogers fuera la agente Peggy Cater la primera supersoldado o si el Capitán América se hubiese convertido en un aterrador zombie? La ficción antológica de animación propone una serie de eventos paralelos a la historia original del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Hasta el momento, “What If...?” no cuenta con una fecha de estreno oficial, pero gracias a información de la revista Entertainment Weekly se dio a conocer que comenzará a emitirse en el próximo mes de agosto. Su lanzamiento será a través de Disney+, servicio streaming que cuenta con el catálogo completo de Marvel Studios.

La historia de original de “What If...?”

¿Cómo surgió la idea detrás de "What If?"? En 1977 se publicó el primer número de esta serie con la premisa de “¿Qué hubiera pasado si Spider-Man se uniera a los Cuatro Fantásticos? Roy Thomas fue el primero en hacerse esa pregunta y dio origen a una versión alterna del universo de superhéroes.

A lo largo del tomo, diversos escritores y dibujantes de Marvel plasmaron estas preguntas hipotéticas, y se da origen a historias como Hulk con la inteligencia de Bruce Banner, Janes Foster portando el martillo de Thor o los Avengers nunca hubieran cruzado sus caminos para vencer el mal.



