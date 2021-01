"WandaVision", "Black Widow" y "Loki" son algunos de los estrenos más esperados de Marvel en el 2021. | Fuente: Marvel Studios

El 2021 brilla mucho más para Marvel Studios tras el duro golpe de la industria del entretenimiento por la pandemia. Con el estreno de los primeros episodios de “WandaVision”, se abre una nueva faceta televisiva para las historias y los personajes que tuvieron su origen en el cine. Por otro lado, están los estrenos destinados a la pantalla grande.

Conoce aquí el calendario de Marvel para el 2021 (con meses y/o fechas de lanzamiento):

"WANDAVISION"

La serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany se estrenó el pasado 15 de enero en la plataforma Disney+ y sus siguientes episodios serán estrenados todos los viernes. Se trata de la primera ficción televisiva basada en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), planteando así una conexión con futuras películas como “Doctor Strange and The Multiverse of Madness”.

"THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER"

Los actores Sebastian Stan y Anthony Mackie regresan a sus roles como Soldado de Invierno y Falcon, respectivamente, para protagonizar una ficción que se ubica después de los eventos de “Avengers: Endgame”. El estreno de “The Falcon and The Winter Soldier” en Disney+ será el 19 de marzo.

"BLACK WIDOW"

La película con Scarlett Johansson se estrenará el 7 de mayo de 2021, luego de verse aplazada por la pandemia de la COVID-19. Contará el origen de Natasha Romanoff y servirá de homenaje a la heroína después de que se sacrificara en “Avengers: Endgame”, cuya conclusión fue la despedida a diversos personajes.

"LOKI"

Oficialmente, el pasado diciembre se confirmó que Tom Hiddleston regresaría como Loki en mayo de 2021. A través de Disney+, la historia del Dios de la travesura continuará con una historia de la que no se tienen demasiados detalles.

"SHANG-CHI"

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” será la primera película de Marvel con un protagonista asiático, Simu Liu en el protagónico, y será el debut para el habilidoso luchador de artes marciales. La película tiene su estreno programado para el 9 de julio.

"MORBIUS"

El villano vampírico de Marvel llegará de la mano de Jared Leto, quien dará vida al antihéroe en una película de Sony. La producción cinematográfica que tiene relación con el universo de Spider-Man se verá en cines desde el 8 de octubre de 2021.



"ETERNOS"

“Eternos” es una de las producciones más esperadas de Marvel Studios, después del éxito de “Avengers: Endgame”. Se trata del nuevo grupo de superhéroes que aparecerá en el UCM y podría tener un impacto similar al que tuvieron los Avengers en los filmes crossover. Su lanzamiento será el 5 de noviembre.

"SPIDER-MAN 3"

Aún sin un título oficial, la tercera cinta de “Spider-Man” se encuentra filmando en Atlanta, Estados Unidos, en medio de rumores sobre cameos y el multiverso. Protagonizada por Tom Holland, la historia planea traer de vuelta a actores de franquicias pasadas como Jamie Foxx y Alfred Molina. La película espera estrenarse el 17 de diciembre.

"WHAT IF…?"

En diciembre del año pasado, se confirmó que la serie animada del UCM se estrenará a mediados del 2021 sin una fecha exacta de lanzamiento. Se inspira en las historias que se vieron en el cine, aunque le dará un giro excepcional al estilo de la serie de historietas titulada con el mismo nombre.

