Cillian Murphy quiere ser Ken en una posible secuela de 'Barbie': "Por supuesto que sí"

El actor Cillian Murphy continúa con la promoción de Oppenheimer que tendrá su estreno este jueves 20 de julio. Si bien hubo rumores de que la cinta de Christopher Nolan retrasaría su lanzamiento por la fuerte campaña de Barbie, la expectativa sobre la historia del padre de la bomba atómica ha crecido de manera abismal.

Además, los protagonistas de ambas producciones se han apoyado mutuamente haciendo que el público cree una serie de memes uniendo ambas películas. Es así como el irlandés alentó el movimiento Barbenheimer y habló sobre la posibilidad de ser Ken en una posible secuela de Barbie.

Si bien Cillian Murphy resaltó que no tiene la energía de Ryan Gosling para ser el muñeco, no lo descartó del todo. “¿Si haría de Ken en Barbie 2? Por supuesto. Leamos el guion, tengamos una charla. No puedo esperar para ver la película. Creo que es genial para el cine", dijo para el medio brasileño Omelete.

Hasta el momento no hay una confirmación sobre una segunda parte de Barbie, sin embargo, el actor dejó abierta la posibilidad a Greta Gerwing de unirse a sus filas.

Cillian Murphy es un actor, actor de voz, músico y productor irlandés.

Cillian Murphy aconseja ver Oppenheimer y Barbie el mismo día

Cada vez falta menos para el estreno de Barbie y Oppenheimer. Si bien hace días Margot Robbie compartió unas imágenes que ya compró sus boletos para ver la película de Christopher Nolan –que se estrena el mismo día que su protagónico-, Cillian Murphy también mostró su apoyo a la cinta de la famosa muñeca.

“Estoy impaciente por ver Barbie. Adoro a Margot Robbie, amo a Ryan Gosling, ¡quiero verlos ya! No sé a qué viene el debate, la turra política, aunque tampoco es que tenga una opinión aplastante al respecto. Mi consejo sería que la gente vaya a ver las dos, el mismo día. Sí son buenas películas, es lo que gana el cine”, dijo el actor.

Antes de que se realizara ambas películas, iban a ser producidas por Warner Bros., no obstante, Oppenheimer fue financiada por Universal. ¿Por qué? Los planes de Warner era estrenar las dos cintas tanto en el cine como en HBO Max, pero Christopher Nolan se negó, por eso es que se fue a la competencia.

Esta es la sexta vez que Cillian Murphy trabaja con el famoso director, sin embargo, es la primera vez que tiene un protagónico en una película de él: “Me tomó por sorpresa. Aunque supongo que siempre ambicioné tener el papel principal en alguna de sus películas, qué actor no querría trabajar con Chris, sobre todo si se trata de un personaje tan complejo, contradictorio y, encima, icónico. Es una barbaridad”, comentó a La Vanguardia.

Sobre ponerse en la piel del padre de la bomba atómica, el actor reveló que investigó mucho sobre Oppenheimer: “Me tiré seis meses preparándome, que es mucho tiempo para un papel. Hice una investigación exhaustiva, aunque, al final, el guion es la mejor fuente, porque todo sale de la cabeza de Chris. Lo conozco muy bien y confío en él”.