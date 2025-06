'Miss Universe Latina, El Reality': fecha de estreno, formato y todo lo que debes saber del reality que elegirá a la próxima reina latina

Esta noche empieza la carrera para coronar a la primera Miss Universe Latina. El reality de Telemundo promete cambiar la forma en que vemos los certámenes de belleza.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cuenta regresiva terminó. Este martes, Telemundo estrena Miss Universe Latina, El Reality, un programa único en el que 30 mujeres competirán por un sueño: convertirse en la primera representante oficial de la comunidad latina en Estados Unidos. La ganadora obtendrá el pase directo al Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia.

Para guiar a las concursantes, dos leyendas de los certámenes de belleza estarán al mando como mentoras: Alicia Machado, al frente del Equipo Esmeralda, y Zuleyka Rivera, liderando el Equipo Rubí. Ambas exreinas prometen acompañar a las participantes con disciplina, honestidad y apoyo emocional durante todo el proceso.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el esperado estreno...

¿Cómo es el formato de Miss Universe Latina, El Reality?

La competencia se desarrollará en vivo, de lunes a viernes y los domingos, con dos horas de transmisión diaria. Las 30 participantes vivirán juntas en una mansión, divididas en dos equipos bajo la supervisión de sus capitanas. Sisco Suárez, productor del reality, lo describe como un “Miss Universo diario”.

Las concursantes enfrentarán retos en vivo que pondrán a prueba su elegancia, inteligencia emocional, capacidad de comunicación y presencia escénica. Además, su preparación incluirá clases de actuación, planes de alimentación, entrenamiento físico y coaching emocional, todo bajo la guía de expertos.

La ganadora representará oficialmente a la comunidad latina de EE.UU. en el Miss Universo 2025, que será en Tailandia.Fuente: Facebook: @TelemundoRealities

¿Quiénes son las participantes del Miss Universe Latina, El Reality?

En Miss Universe Latina, El Reality encontrarás a mujeres de diversas nacionalidades latinas residentes en Estados Unidos: mexicanas, venezolanas, colombianas, peruanas, cubanas, y más. Este proyecto celebra la diversidad cultural y el talento de la comunidad latina en Estados Unidos, buscando no solo belleza, sino autenticidad, carisma y liderazgo.

Un total de 30 mujeres competirán por la corona de Miss Universe Latina, un reality que pone a prueba su talento, carisma y preparación.Fuente: Facebook: @TelemundoRealities

¿Quiénes son los jurados y presentadores?

El jurado oficial estará conformado por figuras reconocidas del mundo del espectáculo: la actriz mexicana Aracely Arámbula, el diseñador David Salomón y el actor colombiano Fabián Ríos. Además, el público tendrá un rol protagónico, ya que su voto será clave para decidir quién continúa en la competencia.

Para mostrar todo lo que ocurre detrás de cámaras, el influencer Sebastián Villalobos será el presentador del backstage, ofreciendo contenido exclusivo y acercando al público a cada detalle del reality. En la conducción principal estará Jacqueline Bracamontes, quien guiará cada gala en vivo.

'Miss Universe Latina, El Reality' se estrena este martes 3 de junio en Telemundo con transmisiones diarias y retos en vivo.Fuente: Facebook: @TelemundoRealities

¿Cuándo y dónde ver Miss Universe Latina, El Reality?

La cita es el martes 3 de junio, a las 7 p.m. hora Este, con emisiones en vivo seis días a la semana. El programa también estará disponible en la app de Telemundo y en la plataforma de streaming Peacock, además de transmitirse simultáneamente para toda Hispanoamérica a través de Telemundo Internacional.

Horarios en Estados Unidos para ver Miss Universe Latina, El Reality

A continuación, te compartimos los horarios por zonas para ver el evento según el estado en el que te encuentres en Estados Unidos:

7 p.m. – Hora del Este (ET)

Aplica para: Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida (ET), Georgia, Indiana (ET), Kentucky (ET), Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan (ET), New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee (ET), Vermont, Virginia Occidental

6 p.m. – Hora Central (CT)

Aplica para: Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana (CT), Iowa, Kansas (CT), Kentucky (CT), Louisiana, Michigan (CT), Minnesota, Mississippi, Misuri, Nebraska (CT), Dakota del Norte (CT), Oklahoma, Dakota del Sur (CT), Tennessee (CT), Texas, Wisconsin

5 p.m. – Hora de la Montaña (MT)

Aplica para: Arizona, Colorado, Idaho (MT), Kansas (MT), Montana, Nebraska (MT), Nevada (MT), Nuevo México, Dakota del Norte (MT), Oregón (MT), Dakota del Sur (MT), Utah, Wyoming

4 p.m. – Hora del Pacífico (PT)

Aplica para: California, Idaho (PT), Nevada (PT), Oregón (PT), Washington

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis