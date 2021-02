Los artistas Kit Harington y Anna Paquin formarán parte del elenco de la segunda temporada de "Modern Love". | Fuente: Europa Press | Fotógrafo:

El amor llegará a nuevos corazones con la segunda temporada de "Modern Love". La serie de Amazon Prime Video presentó a los nuevos rostros que formarán parte del elenco; entre ellos destacan Kit Harington ("Game of Thrones") y Anna Paquin ("True Blood" y "X-Men").

La ficción muestra complejas historias de amor a la par que variopintas relaciones inspiradas en la conocida columna del diario The New York Times. La siguiente entrega, rodada entre Nueva York e Irlanda, se estrenará a finales de año.



En esta nueva etapa, se unen al elenco de "Modern Love" conocidos nombres como: Kit Harington ("Game of Thrones"), Lucy Boynton ("Bohemian Rhapsody"), Minnie Driver ("En buscal del destino"), Anna Paquin ("True Blood" y "X-Men"), Miranda Richardson ("Stronger") y Ben Rappaport ("For the People").

Como se recuerda, cada capítulo se centra en una historia distinta por lo que Amazon Prime Video ha convocado un masivo reparto que también incluye a Gbenga Akinnagbe ("The Deuce"), Susan Blackwell ("Madam Secretary"), Tom Burke ("Mank"), Zoe Chao ("Love Life"), Maria Dizzia ("Orange is the New Black"), Dominique Fishback ("Judas and the Black Messiah"), Kathryn Gallagher ("Jagged Little Pill"), Garrett Hedlund ("Mudbound"), Telci Huynh ("God Friended Me"), Nikki M. James ("Book of Mormon"), Aparna Nancherla ("Corporate"), Larry Owens ("High Maintenance"), Zane Pais ("Room 104"), Isaac Powell ("Dear Evan Hansen"), Milan Ray ("Troop Zero"), Jack Reynor ("Midsommar"), Marqués Rodríguez ("Así nos ven"), James Scully ("You"), Zuzanna Szadkowski ("Gossip Girl"), Lulu Wilson ("The Glorias"), Don Wycherley (2Una canción irlandesa") y Jeena Yi ("Unbreakable Kimmy Schmidt").

HISTORIAS DE VERDAD Y AMOR

"Estamos muy emocionados de hacer realidad la segunda temporada de esta serie para poder dar visibilidad a lo que más importa", dijo el showrunner de la serie John Carney. "Con la incertidumbre que vivimos hoy en día, estas historias aportan verdad y amor a la gente, y estoy muy agradecido de poder hacer que eso suceda", señaló en un comunicado.

Carney es además guionista, director y productor ejecutivo de "Modern Love". Junto a él, también serán directores John Crowley, Marta Cunningham, Jesse Peretz y Andrew Rannells; mientras que Celine Held y Logan George codirigirán un episodio. El capítulo que dirigirá Rannells está basado en una columna que él escribió para el diario The New York Times. (Con información de Europa Press)