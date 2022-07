El actor y director indio Farhan Akhtar interpreta a Waleed en la serie "Ms. Marvel". | Fuente: Marvel Studios | Fotógrafo: Patrick Brown

Quizás parezca un rostro nuevo, pero lo cierto es que Farhan Akhtar goza de una gran popularidad en la pantalla grande y chica de la India, su país natal. Estrella de Bollywood, donde ha construido una larga carrera como actor y director, además de presentador televisivo, su aterrizaje en la industria occidental se debe a "Ms. Marvel", serie que se transmite por Disney+ y ya va por su cuarto episodio estrenado.

Precisamente, es en este último capítulo donde el intérprete de 48 años recién aparece, caracterizado como Waleed, personaje que investido bajo cierto halo de misterio será el encargado de revelar algunas verdades a Kamala Khan (Iman Vellani), la joven protagonista de esta historia. ¿Cómo esta celebridad bollywoodense llegó a dar el salto al UCM (Universo Cinematográfico Marvel)?

Según relató a RPP Noticias, todo fue a través de su agente, quien le comunicó que "había algo muy excitante en camino". "Me habló sobre un show creado por el UCM, llamado 'Ms. Marvel', que está completamente establecido en la cultura de nuestro continente, y también que tendría un proceso de audición de gran diversidad, muchos intérpretes de Pakistán, India y, por supuesto, EE.UU.", dijo.

Para Farhan Akhtar, "Ms. Marvel" sonaba como "algo muy nuevo" en la franquicia de la Casa de las Ideas, empezando por el hecho de que la superheroína sería una chica musulmán y pakistaní. "Estuve inmediatamente interesado. Conversé con los productores, directores, y ellos se mostraron comprometidos con hacer algo muy especial, y sentí que tenía que ser parte de esto", contó.

"Ms. Marvel", algo más que una historia sobre una superheroína

Así como la franquicia liderada por Kevin Feige intentó crear un Egipto lo más verosímil posible en "Moon Knight" a través de la contratación de realizadores nativos como Mohamed Diab, también ha optado por mantener esta línea de trabajo en "Ms. Marvel" al convocar a directores de raíces sudasiáticas, como Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy y Meera Menon.

Esta óptica les ha permitido crear una serie en la que el entorno de Kamala Khan—un barrio de New Jersey habitado por comunidades musulmanes— no resulta falso, sino profundamente complejo. Su cercanía al contexto les da los recursos para lanzar críticas a las normas del ambiente interno (todavía machista) y externo (todavía eurocéntrico) de la protagonista.

Farhan Akhtar consideró que son estos detalles los que hacen de "Ms. Marvel" una producción más emocionante. "Todos los personajes de la historia viven con algunas cicatrices, con cierto dolor, resentimiento, incluso con rabia, y de algún modo mucho de esto necesita ser puesto en duda", señaló. A ello contribuye el viaje de autodescubrimiento que emprende Kamala.

"Cuando [Kamala Khan] encuentra el poder, también halla la aceptación de sí misma, el perdón, muchas formas diferentes de poder que están dentro de nosotros. El poder de perdonar no es fácil, pero tenemos que encontrar la fuerza para hacerlo. Es una parte importante de la historia", agregó.

"Ms. Marvel" llamó de manera inmediata la atención de Farhan Akhtar al saber que tendría como protagonista a una superheroína musulmán. | Fuente: Marvel Studios

Farhan Akhtar sobre el futuro de Waleed

En su travesía de autodescubrimiento, Kamala Khan no estará sola. La acompaña su familia y amigos, pero también personajes que van surgiendo a medida que navega hacia aguas más profundas. Es allí, en una visita a Pakistán, donde surge Waleed, interpretado por Farhan Akhtar. ¿Cómo le dio forma a este guía de la joven superheroína?

"Los guionistas hicieron un trabajo increíble al crear un personaje que no fuera bidimensional. Hicieron un trasfondo para Waleed. Me dieron varias ideas sobre cómo representarlo. En el set, el director me dio la libertad de interpretar las líneas y los momentos de la manera que yo sentía que era correcta. Fue maravilloso", relató el actor.

Ingresar al UCM, además, también significa para cualquiera de sus intérpretes lidiar con las teorías que los fanáticos especulan sobre sus personajes. Y sobre el futuro de Waleed, tras el estreno del cuarto episodio de "Ms. Marvel", se ha dicho demasiado. Pero Akhtar prefirió guardarse cualquier sorpresa y jugar al suspenso. "No me dejan decir más. Pero espero que haya más Waleed para rato", concluyó.

