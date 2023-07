Prime Video alista película sobre Nahir Galarza, joven argentina que asesinó a su pareja en 2017

Uno de los casos policiales más sonados de Argentina llegará al streaming. Prime Video estrenará un thriller dramático sobre Nahir Galarza y el servicio ya lanzó las primeras imágenes de la película donde Valentina Zenere le dará vida a la joven asesina.

“Soy Nahir Galarza –se le escucha decir en el adelanto-. No quieren saber lo que pasó esa noche. ¿O sí?”. La mujer era una exestudiante de Derecho que mató a su pareja Fernando Pastorizzo de dos disparos.

El crimen sucedió el 29 de diciembre de 2017 y dos días después, Nahir Galarza confesó su autoría del asesinato. Al elenco de la película Nahir se unirá de Mónica Antonópulos, César Bordón, Nacho Gadano, Simón Hempe, entre otros.

Asimismo, será dirigido por Hernán Guerschuny y está escrita por Sofía Wilhelmi. Nahir estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial.

A sus 19, Nahir Galarza se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en Argentina. #Nahir ya inició su rodaje con @VaLuZenere protagonizando y @AntonopulosMoni, @CesarBordonok, Nacho Gadano y @SimonHempe en el elenco. pic.twitter.com/kaFNj6fDfZ — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) July 4, 2023

El caso de Nahir Galarza

En años, Argentina no había visto un caso similar. El pasado 29 de diciembre de 2017, Nahir Galarza (19), una joven estudiante de Derecho, asesinó de dos balazos a su enamorado Fernando Pastorizzo (20) en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, al norte de Buenos Aires. El caso pudo pasar desapercibido, pero a más de cuatro años de ocurrido, el caso sigue latente en el país y se ha convertido en el emblema del movimiento 'Ni uno menos'.

Son varios los factores que hacen a este caso uno de los más polémicos de Argentina. Primero, el mensaje que dejó la asesina en su Instagram minutos después de cometer el crimen: 'Te amo para siempre mi ángel'; segundo, la sorpresa que causó saber que tras el rostro de una bella joven se oculte una persona sin remordimientos; tercero, la agresividad y el mal trato que tenía la joven contra su enamorado; cuarto, la chica confesó que usó el arma de su padre, un policía; y quinto, que posiblemente haya realizado el asesinato acompañada.

Historia de una complicada relación

Los celulares de Fernando y de Nahir fueron fundamentales para conocer cómo era la relación entre ellos. El noticiero Telefé Noticias reveló una conversación de Pastorizzo y un amigo, a través de este, se conoció que él le tenía miedo al padre su enamorada.

“Fue la hija de mil p… de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos”, dice Fernando a su amigo. En seguida, describe cómo es que las dos chicas le dieron una paliza. “Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a hablar. Le juré que no”.