La serie "Normal People" se ha convertido en todo un fenómeno y presenta numerosas escenas de sexo explícito. | Fuente: EFE

Si las peleas y secuencias de acción en cine y televisión están perfectamente coreografiadas, teniendo en cuenta la seguridad de los actores y el equipo, ¿por qué no sucede lo mismo con las escenas de contenido sexual?

Esa pregunta es que la plantean los coordinadores de intimidad ("intimacy coordinators"), los profesionales encargados de que en la grabación de tomas íntimas y de contenido explícito se respete la integridad de los intérpretes y se dé un entorno seguro y respetuoso.

Su papel ha crecido impulsado por el movimiento #MeToo, que llevó a la industria audiovisual a reflexionar sobre los abusos y agresiones sexuales que se dan detrás y delante de las cámaras.

Ita O'Brien es una pionera entre los coordinadores de intimidad. Ella creó unas normas de buenas prácticas para abordar el sexo en los rodajes. | Fuente: EFE

LA INTIMIDAD DE "NORMAL PEOPLE"

De "Sex Education" en Netflix a la inminente "I May Destroy You" en HBO, Ita O'Brien es una pionera en el campo de los coordinadores de intimidad desde que publicara sus "Normas para la intimidad en el set" (2017), un conjunto de buenas prácticas para abordar el sexo en los rodajes.

Ella es la coordinadora de intimidad de "Normal People", un fenómeno de BBC y Hulu, que se ha convertido en una de las series del año y que presenta numerosas escenas de sexo explícito. Antes "no había una estructura profesional" en el set para este material tan sensible.

Los actores le preguntaban cómo abordar esta conversación con el director. Su respuesta: todos son profesionales y, como tal, quieren dar lo mejor de sí, también en el contenido íntimo. "Y la mejor manera de hacerlo es con un comunicación honesta y asegurándose de que hay un acuerdo y consentimiento sobre qué partes del cuerpo se pueden tocar, elegir el contenido sexual y el grado de desnudez. Y, después, coreografiarlo igual que una pelea", añadió.

Superar la vergüenza y tratar el sexo de forma seria y con empatía fue un primer paso necesario. "Antes se pensaba que si eras un actor deberías ser capaz de estar desnudo y hacer el contenido sexual. Y no: cada uno tiene un diferente camino en su vida y solo porque un actor no esté cómodo por estar completamente desnudo no significa que no sea el mejor para ese rol", consideró la coordinadora de intimidad que ha trabajado en las series "Sex Education" y "Watchmen".

O'Brien también trabaja en "Sex Education" y se asegura de que los actores se sientan cómodos para decir "no" en cualquier escena íntima. | Fuente: Netflix

EL PODER DE DECIR "NO"

Del productor a los actores pasando por los encargados de vestuario y los cámaras, Ita O'Brien se asegura de que no haya ningún tipo de riesgo o incomodidad cuando hay que rodar una escena sexual.

Se asegura de que los intérpretes se sientan cómodos para decir "no" cuando ellos lo decidan. "Antes del #MeToo, si alguna vez un actor decía 'no' de cualquier modo o forma, sería considerado problemático, una diva (...) y estaría realmente preocupado de conseguir un trabajo de nuevo", indicó. De ahí que tenga una regla muy presente: "Tu sí es un sí, tu no es un no, y tu quizás... también es un no".

UN SALVAVIDAS PARA LOS ACTORES

"Estar desnuda rodeada de gente que no está desnuda te da una perspectiva de lo que es estar completamente abierta y vulnerable". Así de claro lo explicó Melissa Barrera, que en la serie "Vida" afrontó muchas escenas sexuales bajo la supervisión de Katherine O'Keefe como coordinadora de intimidad.

"Ayuda mucho. Es como un salvavidas. Por cualquier cosa. Son escenas expuestas, no nada más físicamente del cuerpo pero también emocionalmente. Cuando tú estás completamente desnuda, es una vulnerabilidad muy cañona", dijo la actriz mexicana.

"Cuántas cosas no se conocen de actores o actrices que luego cuentan historias de terror, que los obligaron a hacer algo, que se sintieron acosados o abusados en escenas así... Es mejor tener ahí a alguien cuidándonos", finalizó. (EFE)