Netflix continúa ampliando su catálogo de películas bajo el lema 'año nuevo, películas nuevas cada semana', por lo pronto acaba de publicar una lista de más de 70 producciones que están por estrenar a lo largo del 2022.

Según el desglose de estrenos, encontraremos géneros para todos los gustos, desde acción y aventura, comedia, drama, thriller, terror, romance, anime y también contenido para toda la familia.

Entre los estrenos destacados se encuentra la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo y Jennifer Garner llamada 'El proyecto Adam', dirigida por Shawn Levy, responsable de títulos como 'Una noche en el museo', 'Más barato por docena' y el videoclip de Taylor Swift 'All too well'.



ENOLA HOLMES 2

Convertida en un una detective a sueldo como su infame hermano, Enola Holmes asume su primer caso oficial para encontrar a una niña desaparecida, mientras las chispas de una conspiración peligrosa encienden un misterio que requiere la ayuda de amigos, y del propio Sherlock, para desentraña.

EL HOMBRE GRIS

Cuando el mercenario más hábil de la CIA, cuya verdadera identidad nadie conoce, descubre por accidente oscuros secretos de la agencia, un antiguo colega psicópata ofrece una recompensa por su cabeza, lo que desencadena una cacería mundial por parte de asesinos internacionales.

PINOCHO DE GUILLERMO DEL TORO

El cineasta ganador del Oscar Guillermo del Toro reinventa el clásico cuento de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para curar el corazón de un triste carpintero. Este fabuloso musical animado fotograma a fotograma, dirigido por Del Toro y Mark Gustafson, sigue las traviesas aventuras de Pinocho mientras intenta encontrar su lugar en el mundo.

THE GOOD NURSE

Sospechando que su colega es responsable de una serie de misteriosas muertes de pacientes, una enfermera arriesga su propia vida para descubrir la verdad en este apasionante thriller basado en hechos reales.

KNIVES OUT 2

En la continuación de Knives Out, de Rian Johnson, el detective Benoit Blanc viaja a Grecia para despejar las capas de un misterio que involucra a un nuevo elenco de coloridos sospechosos.

MATILDA

Una adaptación del musical ganador de los premios Tony y Olivier, cuenta la historia de una niña extraordinaria con una mente brillante y una imaginación vívida como únicas armas para cambiar su destino. ¿El resultado? Milagroso.



THE MOTHER

Una asesina mortal sale de su escondite para proteger a la hija a la que entregó años antes, mientras huía de hombres peligrosos

EL ARMA DEL ENGAÑO

Disponible en Netflix el 29 de abril. La extraordinaria historia de dos oficiales de inteligencia que cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, salvaron decenas de miles de vidas y pusieron fin al poder opresor de Hitler en Europa gracias al uso de las habilidades menos pensadas de los agentes secretos: un hombre muertos.

PERSUASION

Anne Elliot, que vive con su engreída familia al borde de la bancarrota, es una mujer inconformista con sensibilidades modernas. Cuando Frederick Wentworth, el apuesto hombre que ella dejó escapar, vuelve a aparecer en su vida, Anne debe elegir entre dejar atrás el pasado o escuchar a su corazón cuando se trata de segundas oportunidades. Adaptado de la novela de Jane Austen.

THE SCHOOL FOR GOOD AND EVIL

Las mejores amigas Sophie y Agatha se encuentran en lados opuestos de un cuento de hadas moderno cuando son arrastradas a una escuela encantada donde jóvenes héroes y villanos son entrenados para proteger el equilibrio del bien y el mal.

SPIDERHEAD

En un futuro cercano, dos jóvenes convictos lidian con su pasado en una instalación dirigida por un brillante visionario que experimenta con los reclusos con drogas que alteran las emociones.

EL PROYECTO ADAM

Disponible en Netflix el 11 de marzo. Un piloto que viaja en el tiempo hace equipo con su versión más joven y su difunto padre para reconciliarse con su pasado y salvar el futuro.



LA MASACRE DE TEXAS

Disponible en Netflix el 18 de febrero. Tras casi 50 años oculto, Leatherface regresa para aterrorizar a unos jóvenes amigos idealistas quienes, por un desafortunado accidente, perturban su mundo protegido con meticulosidad en un remoto pueblo de Texas.

THE SEVEN DEADLY SINS: EL RENCOR DE EDIMBURGO (PARTE 1)

Con más de 37 millones de copias vendidas y tras ganar el 39.º premio Kodansha Manga en la categoría infantil, el superéxito "The Seven Deadly Sins" (título original: Nakaba Suzuki) tendrá una película derivada de anime, que contará con una historia original de Suzuki. Dividida en dos partes, la historia sigue a Tristan, el hijo de los protagonistas de "The Seven Deadly Sins", Meliodas y Elizabeth.

