Ewan McGregor y Hayden Christensen participaron en el tour de medios de "Obi-Wan Kenobi", la nueva serie de Star Wars

El viernes 27 de mayo se estrena “Obi-Wan Kenobi”, la próxima serie de Star Wars que será transmitida por Disney Plus. A casi dos semanas de su estreno, el elenco ha comenzado con el tour de medios que, el jueves 12, los llevó a Londres. Los actores Ewan McGregor, Hayden Christensen y Moses Ingram, así como la directora Deborah Chow estuvieron presentes.

Alumno y maestro: Hayden Christensen e Ewan McGregor

Ewan McGregor volverá a ser Obi-Wan Kenobi

Otro esperado retorno: Hayden Christensen como Darth Vader

Moses Ingram interpreta a la inquisidora Reva

Deborah Chow es la directora de "Obi-Wan Kenobi"

Hayden Christensen , Moses Ingram e Ewan McGregor

La anécdota de Ewan McGregor en el set de “The Mandalorian”

Durante el tour de medios en Londres, todos los flashes estuvieron puestos en Ewan McGregor, que vuelve a interpretar a Obi-Wan Kenobi después de casi 18 años, cuando su personaje dejó mutilado a su ex padawan Anakin Skywalker (Hayden Christensen), quien se había pasado al lado oscuro.

Ewan McGregor contó al medio On Demand Entertainment una anécdota relacionada con su retorno. Sucede que, durante las grabaciones de “The Mandalorian”, otra serie basada en el mundo de Star Wars, invitaron a parte del elenco de “Obi-Wan Kenobi” para un casting del personaje.

Cuenta McGregor que llegó, se puso el traje de Obi-Wan y, cando llegó al set, fue inevitable notar la emoción del equipo de producción presente. Y hasta allí todo iba bien. El problema se presentó cuando abrió la boca.

“No tenía nada de su voz. Estaba haciendo esta gran voz de hombre inglés, sonando como un maestro de escuela o algo así. Pero no se me escuchaba como Obi-Wan. Y pensé: ‘Simplemente ha pasado tanto tiempo, que no lo tenía. Pero fue bueno pasar por eso, porque me di cuenta de eso entonces".

En las siguientes semanas, Ewan McGregor “hizo su tarea”, como él mismo señaló, y volvió a escuchar sus interpretaciones pasadas para poder interpretar al personaje en la nueva serie.

